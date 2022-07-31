РФ попросит о переговорах, а через 9 лет нападет снова: неожиданный прогноз астролога

Астролог спрогнозировал новую войну в Украине / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако на этом опасность для Украины со стороны РФ не закончится. Об этом заявил известный астролог Дмитрий Уранус, сообщает УНИАН.

Астролог убежден, что Украине не следует подписывать предложенные Россией "мирные соглашения".

Он предполагает, что через 9-10 лет Россия может напасть на Украину снова. Тогда война будет еще более разрушительна и страшна.

"Осенью Россия, скорее всего, запросит переговоры и предложит какие-то мирные соглашения. Но на это не стоит идти, иначе через 9-10 лет начнется новая война с Россией, еще более страшная и разрушительная, и война 2022 года окажется просто разведкой боем. Долгосрочный прогноз показывает, что если не довести эту войну до конца, до поражения России, до падения путинской власти, если этот конфликт будет заморожен, если не будут возвращены все захваченные территории, то Украина перестанет существовать в течение 10 лет из-за новой войны", - заявил Дмитрий Уранус.

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Ранее таролог сообщил, что существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине.

Как подчеркнул он в эфире популярного эзотерического канала Fata Fortuna, угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.

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