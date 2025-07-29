Рискуют нарваться на проблемы: двум знакам зодиака 29 июля стоит быть осторожными

Во вторник астрологи рекомендуют 2 знакам избегать рискованных решений.

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Гороскоп для двух знаков зодиака на 29 июля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого из знаков зодиака 29 июля могут постигнуть проблемы

Кому лучше переждать день дома

Во вторник, 29 июля, двух знаков зодиака могут постигнуть трудности. Звезды предупреждают о возможных эмоциональных колебаниях, недоразумениях или неожиданных препятствиях. Главред выяснил, кому сегодня следует действовать осторожно и обдуманно.

Овен

Для Овнов этот день может принести конфликты как на работе, так и в личных отношениях. Сегодня не лучшее время спорить с руководством. Также стоит подбирать слова, чтобы ненароком кого-то не обидеть.

видео дня

Совет для Овнов: посчитайте до десяти, прежде чем отвечать - спокойствие будет вашей силой, говорится на портале портал Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Для Раков этот день может быть эмоционально сложным. Чувствительность и чувство неуверенности могут мешать объективно оценивать ситуации.

Возможны споры или недопонимание с близкими.

Совет для Раков: уделите время себе - вы избежите лишней драмы.

Для Овнов и Раков 29 июля потребует больше терпения и эмоциональной зрелости. Проведите день в спокойствии, избегайте рискованных решений и сохраните свое внутреннее равновесие.

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