Родинки на разных частях тела и их значение: что говорят метки на коже

Сергей Кущ
25 ноября 2025, 16:52
Приятно верить, что маленькие отметины на коже могут нести символическое значение — будь то предупреждение, удача или характеристика личности.
Родинки на разных частях тела и их значение
Родинки на разных частях тела и их значение / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узанете:

  • Что означает родинка на лице
  • что означает родинки на руках

Астрология родинок — одно из самых необычных направлений эзотерики. Считается, что расположение, цвет и форма родинок могут рассказать о характере человека, его личной жизни, успехах, талантах и даже возможных жизненных сценариях.

Согласно древним астрологическим учениям, родинки формируются ещё во время внутриутробного развития — в зависимости от того, какая планета оказала влияние на ребёнка.

Астрологи утверждают:

  • у женщин родинки слева — влияние женской планеты, справа — мужской;
  • у мужчин — наоборот.

То, где именно расположена метка, каким цветом или формой она обладает, может нести уникальную информацию. Ниже — основные трактовки самых распространённых зон.

Размер, форма и цвет: базовые правила астрологии родинок

Размер:

маленькие — почти не влияют на судьбу;

большие и круглые — считаются благоприятными;

вытянутые — тоже хороший знак.

Форма:

треугольник — смешанные результаты;

зигзаг — признак проблем;

круг — доброта;

квадрат — защита от негативных событий.

Цвет:

светлые оттенки (красный, медовый, зелёный) — удача;

чёрные — препятствия и сложности.

Что означает родинка на лице

Родинка на лбу

  • Посередине: мудрость, спокойный характер, целеустремлённость.
  • Справа: богатство и успех.
  • Слева: эгоизм, возможные потери.

Родинка на висках — знак неожиданной денежной удачи.

На бровях

  • В центре: лидерские качества, шанс обрести известность.
  • Справа: счастливый брак и гармония.
  • Слева: нерешительность, проблемы в карьерном росте.

На носу

  • Кончик: импульсивность.
  • Справа: лёгкое богатство, наследство.
  • Слева: препятствия на пути к успеху.
  • Под носом: чувственность и привлекательность.

На щеках

  • Правая щека: сильный характер, логичность, финансовый успех.
  • Левая: вспыльчивость, склонность к излишним тратам.

На ушах

  • Значат лёгкость в достижении успеха, роскошный образ жизни и высокий интеллект.
  • Родинки на губах, языке, подбородке и шее

На губах

Хороший вкус, любовь к кулинарии и искусству, но склонность к перееданию.

На языке

Проблемы с обучением или речью.На кончике языка — мастерство в управлении ситуацией.

На подбородке

  • Посередине: любовь к путешествиям.
  • Справа: логика и дипломатия.
  • Слева: честность, но склонность к сплетням.

На шее

  • Спереди: удача, хороший голос.
  • Сзади: вспыльчивость, трудности в контроле эмоций.

Что означает родинка на руках

На плечах

  • Левое: упрямство, склонность к конфликтам.
  • Правое: смелость и умение принимать мудрые решения.

На руках и ладонях

  • На обеих руках — добрый характер.
  • Справа — ум и интеллигентность.
  • Слева — желание роскошной жизни.
  • На ладонях — жизненные испытания, дающие ценный опыт.

На локтях и запястьях

  • Локоть — неугомонность, талант в искусстве.
  • Запястье — творческий потенциал.

Родинки на спине, рёбрах и груди

На спине

  • Возле позвоночника — лидерство и успех.
  • Ниже лопаток — жизненные трудности.
  • Над лопатками — стойкость и смелость.
  • Справа — крепкое здоровье.
  • Слева — дипломатичность.

На рёбрах

  • Справа — склонность ко лжи и наличие внутренних страхов.
  • Слева — необходимость прилагать больше усилий для достижения цели.

На груди

  • У женщин справа — риск вредных привычек.
  • У мужчин справа — финансовые трудности.
  • Слева — умение управлять отношениями и здравомыслие.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

