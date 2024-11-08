Самое чувственное сердце и лучшая душа: подборка добряков среди знаков зодиака

Некоторые знаки зодиака имеют мощную эмоциональную глубину и способность погружаться в свои чувства.

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Кто из знаков зодиака не боится своих ощущений / коллаж фото instagram double_viviola/ua.depositphotos.com

Ключевое из астропрогноза:

Какие знаки зодиака по-настоящему творят и верят в добро

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Некоторые знаки зодиака особенно отличаются глубокой чувствительностью и внимательностью. Они хорошо понимают себя и стремятся помочь другим, пишет Главред.

Издание Collective World рассказывает о знаках, обладающих особой эмоциональной глубиной.

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Рыбы

Этот знак верит в добро и не стесняется своих чувств. Несмотря на силу эмоций, Рыбы терпеливы и доброжелательны, не склонны осуждать людей или обстоятельства. Они проявляют огромное сострадание, даря окружающим искреннюю заботу и любовь.

Рак

Чувствительный и открытый к своей уязвимости, Рак беспокоится о других и не боится встретиться со своими чувствами. Он добрый, интуитивный и понимает, когда кому-то нужен покой. Рядом с ним люди чувствуют себя защищенными и комфортными.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Этот знак преданный и не боится глубоких эмоций.

Скорпионы используют свои чувства, чтобы понимать окружающих, и способны быстро улавливать их настроение.

Они не избегают откровенных разговоров, ценя искренность и прямоту в любых вопросах.

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Кстати, астрологи также назвали ТОП-4 знака зодиака, для которых 2025 год запомнится на всю жизнь. У них точно появится шанс превзойти своих недоброжелателей.

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