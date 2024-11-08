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Самое чувственное сердце и лучшая душа: подборка добряков среди знаков зодиака

Даяна Швец
8 ноября 2024, 01:00
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Некоторые знаки зодиака имеют мощную эмоциональную глубину и способность погружаться в свои чувства.
Самое чувственное сердце и лучшая душа: подборка добряков среди знаков зодиака
Кто из знаков зодиака не боится своих ощущений / коллаж фото instagram double_viviola/ua.depositphotos.com

Ключевое из астропрогноза:

  • Какие знаки зодиака по-настоящему творят и верят в добро
  • Почему скорпионы становятся хорошими друзьями

Некоторые знаки зодиака особенно отличаются глубокой чувствительностью и внимательностью. Они хорошо понимают себя и стремятся помочь другим, пишет Главред.

Издание Collective World рассказывает о знаках, обладающих особой эмоциональной глубиной.

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Рыбы

Этот знак верит в добро и не стесняется своих чувств. Несмотря на силу эмоций, Рыбы терпеливы и доброжелательны, не склонны осуждать людей или обстоятельства. Они проявляют огромное сострадание, даря окружающим искреннюю заботу и любовь.

Рак

Чувствительный и открытый к своей уязвимости, Рак беспокоится о других и не боится встретиться со своими чувствами. Он добрый, интуитивный и понимает, когда кому-то нужен покой. Рядом с ним люди чувствуют себя защищенными и комфортными.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Этот знак преданный и не боится глубоких эмоций.

Скорпионы используют свои чувства, чтобы понимать окружающих, и способны быстро улавливать их настроение.

Они не избегают откровенных разговоров, ценя искренность и прямоту в любых вопросах.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Кстати, астрологи также назвали ТОП-4 знака зодиака, для которых 2025 год запомнится на всю жизнь. У них точно появится шанс превзойти своих недоброжелателей.

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