Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Вы узнаете:
- Кто получит деньги и повышение на работе
- Какому знаку зодиака нужно будет сделать важный выбор
Новолуние в феврале 2025 года состоится 28 числа в знаке Рыбы. Это очень непростое и мощное новолуние, поскольку рядом с Солнцем и Луной соберется много небесных тел, а именно - Сатурн, Нептун, Меркурий и кармический узел Раху. В жизни многих знаков зодиака произойдут судьбоносные события.
Действие новой Луны можно будет ощутить в течение двух недель - до 14 марта.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Если вам интересно, кому повезет в это новолуние, читайте материал: Счастливое Новолуние в феврале: какие 3 знака зодиака ждет грандиозный финансовый успех.
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карта: Сила
Новая Луна покажет, в чем вы сильны. Или вы проявите свою силу. Возможно вы даже не думали, что вы так можете. Речь идет о силе харизмы и дипломатии.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карта: 9 пентаклей
Тельцы получат прибыль или повышение в должности. Ваше желание исполнится. Вы выйдете на новый финансовый уровень.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карта: Рыцарь кубков
Вас ждет новость, романтическое предложение, свидание. Если вы в браке, то начнется второй медовый месяц.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карта: 8 пентаклей
Раки получат признание, призы, награды за свое мастерство. Будет много клиентов, заказов и денег.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карты: 2 мечей, Рыцарь жезлов
Львам нужно будет сделать выбор и принять решение. Возможно вы не видите все нюансы, но новолуние вам их покажет. Вы получите новость, информацию о ком-то. События будут развиваться быстро. Возможно состоится поездка, путешествие.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карта: Королева жезлов
Вы проявитесь в новой роли. У вас появится огромное желание к новой жизни. Вы заинтересуетесь чем-то необычным.
Девушка (Овен, Лев или Стрелец) появится в окружении Дев и изменит всю вашу жизнь.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карта: Паж жезлов
Эта карта говорит о желании нового, о новых целях, об обучении. Возможно вы пойдете учиться. Возможно вам нужно будет уделять время детям.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карта: 7 пентаклей
Вас ждет финансовый рост. То, во что вы вложите свой труд и энергию, даст хорошие плоды и приумножится.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карта: Сила
Вы сильнее, чем вы думаете. У вас все получится. У вас есть сила юмора и харизмы, поэтому все ваши планы реализуются лучше и легче, чем вы ожидаете. Кроме того, будет поддержка других людей.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карта: Туз Мечей
Эта карта говорит о ясности, четкости, правильном направлении. Как луч света появится идея. У вас появится план и вы сделаете шаг вперед. Туз мечей отрежет то, что вам же не нужно в вашем окружении.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карта: 9 мечей
Вы пришли к кульминации ситуации. Тянуть больше нельзя, поэтому вам нужно принимать решение, даже если вы оттягивали этот момент. Не слушайте никого кроме своей интуиции.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карта: Императрица
Карта щедрости, прибыли, роста. Не исключена беременность. Вы можете получить новую работу, создать семью, купить недвижимость.
Особенно сильно новолуние почувствуют Рыбы, которые родились 27-28 февраля. Новая Луна откроет перед вами новые возможности.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 28 февраля 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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