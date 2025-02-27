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Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Анна Ярославская
27 февраля 2025, 16:57
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В это новолуние в жизни многих знаков зодиака произойдут судьбоносные события, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, Таро, новолуние
Новолуние в феврале 2025: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Кто получит деньги и повышение на работе
  • Какому знаку зодиака нужно будет сделать важный выбор

Новолуние в феврале 2025 года состоится 28 числа в знаке Рыбы. Это очень непростое и мощное новолуние, поскольку рядом с Солнцем и Луной соберется много небесных тел, а именно - Сатурн, Нептун, Меркурий и кармический узел Раху. В жизни многих знаков зодиака произойдут судьбоносные события.

Действие новой Луны можно будет ощутить в течение двух недель - до 14 марта.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Если вам интересно, кому повезет в это новолуние, читайте материал: Счастливое Новолуние в феврале: какие 3 знака зодиака ждет грандиозный финансовый успех.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: Сила

Новая Луна покажет, в чем вы сильны. Или вы проявите свою силу. Возможно вы даже не думали, что вы так можете. Речь идет о силе харизмы и дипломатии.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта: 9 пентаклей

Тельцы получат прибыль или повышение в должности. Ваше желание исполнится. Вы выйдете на новый финансовый уровень.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: Рыцарь кубков

Вас ждет новость, романтическое предложение, свидание. Если вы в браке, то начнется второй медовый месяц.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта: 8 пентаклей

Раки получат признание, призы, награды за свое мастерство. Будет много клиентов, заказов и денег.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карты: 2 мечей, Рыцарь жезлов

Львам нужно будет сделать выбор и принять решение. Возможно вы не видите все нюансы, но новолуние вам их покажет. Вы получите новость, информацию о ком-то. События будут развиваться быстро. Возможно состоится поездка, путешествие.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта: Королева жезлов

Вы проявитесь в новой роли. У вас появится огромное желание к новой жизни. Вы заинтересуетесь чем-то необычным.

Девушка (Овен, Лев или Стрелец) появится в окружении Дев и изменит всю вашу жизнь.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: Паж жезлов

Эта карта говорит о желании нового, о новых целях, об обучении. Возможно вы пойдете учиться. Возможно вам нужно будет уделять время детям.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: 7 пентаклей

Вас ждет финансовый рост. То, во что вы вложите свой труд и энергию, даст хорошие плоды и приумножится.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карта: Сила

Вы сильнее, чем вы думаете. У вас все получится. У вас есть сила юмора и харизмы, поэтому все ваши планы реализуются лучше и легче, чем вы ожидаете. Кроме того, будет поддержка других людей.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта: Туз Мечей

Эта карта говорит о ясности, четкости, правильном направлении. Как луч света появится идея. У вас появится план и вы сделаете шаг вперед. Туз мечей отрежет то, что вам же не нужно в вашем окружении.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: 9 мечей

Вы пришли к кульминации ситуации. Тянуть больше нельзя, поэтому вам нужно принимать решение, даже если вы оттягивали этот момент. Не слушайте никого кроме своей интуиции.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта: Императрица

Карта щедрости, прибыли, роста. Не исключена беременность. Вы можете получить новую работу, создать семью, купить недвижимость.

Особенно сильно новолуние почувствуют Рыбы, которые родились 27-28 февраля. Новая Луна откроет перед вами новые возможности.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 28 февраля 2025 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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