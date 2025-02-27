Счастливое Новолуние в феврале: какие 3 знака зодиака ждет грандиозный финансовый успех

Новолуние в Рыбах наступит 28 февраля в 02:45 ночи по киевскому времени.

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Новолуние 28 февраля гороскоп / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, Анжелика Витренко

В этом материале вы узнаете:

Какие знаки зодиака ждет успех на Новолуние

Гороскоп на Новолуние 28 февраля для каждого

Новолуние произойдет 28 февраля. Как рассказала Главреду астролог Анжелика Витренко, это время новых надежд и финансовых достижений.

"Новолуние 28 февраля произойдёт в знаке Рыб, что усилит интуицию, мечтательность, перепады настроения и духовные поиски", - говорит астролог Главреду.

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Гороскоп на 28 февраля Новолуние

Овен: время уединения, работы с подсознанием и закрытия старых долгов. Хороший момент для психологической работы и подготовки к новому циклу.

Телец: возможны неожиданные знакомства с полезными людьми. Социальная жизнь выходит на первый план. Хорошее время для постановки долгосрочных целей.

Близнецы: возможны перемены в профессиональной сфере, новые перспективы и осознание вашего истинного пути. Доверяйте интуиции.

Раки: благоприятное время для путешествий (даже если пока только в мечтах), расширение кругозора. Верьте в свои силы.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Львы: финансовая сфера требует внимания. Хороший момент для изменения эзотерики, трансформации и отказа от старых привязанностей.

Девы: личные и деловые отношения выйдут на первый план. Хорошее время для укрепления связей. Прислушивайтесь к интуиции, не идеализируйте других.

Весы: ваш фокус на здоровье, меняйте повседневные привычки. Время навести порядок в жизни, внесите коррективы в режим дня.

Скорпионы: энергия новолуния принесёт творчество и романтическое настроение. У вас может появиться новое хобби. Главное не бояться выражать себя.

Стрельцы: уделите внимание близким и родным. Время пересмотреть жилищные условия, отношения с родными, создать уютную атмосферу.

Козероги: ваш ум активен, идеи наполняют вас. Хороший момент для обучения, общения, написания планов. Главное не перегружать себя и давать время информации усвоиться.

Водолеи: важно пересмотреть свои ресурсы, научиться правильно распределять деньги. Хороший момент для начала нового проекта.

Рыбы: новолуние в вашем знаке - это перезагрузка всей вашей жизни. Вы чувствуете мощную волну вдохновения. Действуйте.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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