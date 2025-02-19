Самые сладкие жертвы для энергетических вампиров: какие знаки страдают больше всего

Некоторые знаки обычно являются теми, где энергетические вампиры ищут "жертв".

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3 знака Зодиака, которые постоянно истощают свою энергию / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как энергетические вампиры влияют на некоторые знаки зодиака

Почему доброта Раков и Рыб привлекает токсичных людей

Некоторые из нас могут не замечать, но энергетические вампиры - люди, которые истощают эмоциональную энергию окружающих, - могут подсознательно привлекать к себе наше внимание. Если вы часто сталкиваетесь с таким состоянием, возможно, это связано с вашим знаком зодиака, предупреждает Главред со ссылкой на Collective World.

Рак

Люди этого знака притягивают энергетических вампиров, потому что они всегда готовы выслушать, посоветовать и поддержать. Проблема в том, что часто такие люди не отвечают вам взаимностью, и в результате вы несете их эмоциональный багаж, а они остаются облегченными, даже не заметив, сколько энергии вы отдали.

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Как защитить свою энергию: обратите внимание на взаимность в отношениях. Если кто-то всегда приходит только за поддержкой и не отвечает тем же, стоит пересмотреть ваши отношения.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы - это настоящие миротворцы, и энергетические вампиры хорошо это понимают. Они знают, что вы часто соглашаетесь на все, даже если это не совсем ваши желания, только чтобы не обидеть других.

Как защитить свою энергию: научитесь говорить "нет" без чувства вины. Ваше время и энергия так же важны, как и чужие, и защита ваших границ не делает вас эгоистом.

Рыбы

Энергетические вампиры любят доброту Рыб, потому что они часто берут на себя чужие эмоции, испытывая сочувствие к чужим бедам. Это может быстро привести к эмоциональному истощению, поскольку вы не успеваете восстановиться.

Как защитить свою энергию: установите четкие границы и ограничьте доступ к себе тех, кто постоянно расходует вашу энергию. Вы можете быть сострадательными, но не должны становиться чей-то терапевтом бесплатно.

К слову, предлагаем вашему вниманию даты рождения настоящих энергетических вампиров.

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