Какие знаки зодиака разойдутся прямо перед Днем святого Валентина

Астрологи объясняют, кому звезды готовят разрыв в ближайшем будущем.

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Знаки, которые скажут "прощай" в 2025 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие 4 знака могут закончить отношения в феврале

При каких условиях Раки оставляют любимого человека

В феврале 2025 года некоторые знаки зодиака могут принять решение о завершении отношений. Астрологи Collective World предполагают, что представители четырех зодиакальных созвездий наиболее вероятно распрощаются со своими партнерами. Это будет обусловлено их эмоциями, обстоятельствами в отношениях и желанием перемен, пишет Главред.

Овен

Представители этого знака не боятся принимать резкие решения, даже если это касается любви. Овны действуют импульсивно, и если чувствуют, что отношения зашли в тупик, они не будут тратить время.

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Овен может решить расстаться еще до Дня святого Валентина, ведь для него важно, чтобы партнер вдохновлял на развитие и движение вперед. Если этого нет - он легко переворачивает страницу.

Близнецы

Близнецы часто избегают неприятных разговоров, откладывая важные решения. Однако в феврале они могут решиться на разрыв, если больше не видят будущего в этих отношениях.

Им нужно, чтобы отношения были интересными, динамичными и наполненными новыми впечатлениями. Если же они почувствуют рутинность и скуку, не станут ждать - перемены для них важнее стабильности.

Рак

Раки - чувствительные и эмоциональные, поэтому могут долго терпеть напряженные отношения. Но когда приходит осознание, что партнер не оправдывает ожиданий, они больше не медлят.

Рак не любит конфликтов, поэтому может откладывать откровенный разговор. Однако если отношения не приносят душевного комфорта, он уйдет, не дожидаясь праздничных дат.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы не склонны демонстрировать эмоции, но если чувствуют, что любовь угасла, их решение будет жестким и окончательным.

Перед Днем святого Валентина они могут решить расставить все точки над "і", особенно если видят, что их чувства не взаимны. Скорпион не будет мириться с отношениями, которые не соответствуют его высоким стандартам.

Однако, на контрасте также рассказывалось, каких ТОП-4 знаков зодиака осчастливит февраль.

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