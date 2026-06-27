Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

Водные знаки дольше всех прокручивают в голове конфликты, огенные - выплескивают агрессию на месте и двигаются дальше.

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Какие знаки зодиака долго держат обиду, а какие быстро отпускают / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Раки годами помнят старые раны из-за влияния Луны на эмоции

Скорпионы полностью вычеркивают людей из жизни за ложь

Близнецы и Овны сразу забывают обиды после бурного спора

Астрология может многое рассказать о том, как разные знаки зодиака переживают обиды. Одни быстро отпускают неприятные ситуации и не тратят силы на прошлое, другие — способны помнить старые раны долгие годы.

Кто долго хранит обиды

Рак

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Если заглянуть в глубокий колодец эмоций Рака, можно обнаружить там все переживания, которые он так и не отпустил. Там мы найдем сожаления о расставании десятилетней давности, неприятные слова бывшего начальника или обиду на друга, забывшего поздравить с днем рождения, пишет PureWow.

Управитель Рака — Луна, символизирующая память, эмоции и внутренние переживания. Именно поэтому представители этого знака редко забывают, какие чувства у них когда-то вызвали окружающие.

Раки склонны снова и снова прокручивать в голове старые конфликты, предательства и болезненные разговоры. Даже спустя годы эмоциональные раны могут ощущаться так же остро, как в тот день, когда они появились. При этом Рак способен вести себя вполне дружелюбно с человеком, который его когда-то обидел, но глубоко внутри старая обида все равно останется.

Скорпион

Скорпионам нелегко быть уязвимыми. Они инстинктивно насторожены и постоянно готовы защищаться, словно ожидают удара.

Представители этого водного знака уверены, что отлично чувствуют ложь, скрытые мотивы и негативную энергию. Поэтому скрыть от Скорпиона свое настроение или неожиданно устроить ему сюрприз — задача почти невыполнимая.

Поскольку Скорпион очень тщательно выбирает, кому доверять, любые близкие отношения он воспринимает как особый союз. Если это доверие разрушено, вернуть его практически невозможно.

Обида Скорпиона редко выражается в громких сценах. Чаще всего он просто вычеркивает человека из своей жизни.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Кто быстро отпускает прошлое

Близнецы

Близнецы постоянно стремятся узнавать что-то новое. Сегодня они с увлечением читают о морских млекопитающих, а завтра уже обсуждают творчество художников-абстракционистов.

Если представители этого знака с трудом могут долго концентрироваться на одной теме, стоит ли ожидать, что они будут годами хранить обиды?

Во время конфликта Близнецы предпочитают все обсудить. Будьте готовы к эмоциональным спорам, остроумным репликам и длинным объяснениям. Но как только они выскажут все, что накопилось, напряжение исчезает, а вместе с ним — и желание держать зло.

Близнецы отличаются гибкостью мышления и верят, что люди способны меняться. Поэтому они гораздо охотнее дадут человеку второй шанс, чем будут тратить силы на старые претензии.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Овен

Овны вспыхивают мгновенно — и так же быстро остывают.

Под управлением Марса, планеты действия, решительности и энергии, они предпочитают разбираться с проблемами сразу, не откладывая разговор на потом.

Если Овен вдруг увидит на ком-то сумку, которая несколько месяцев назад загадочно исчезла из его шкафа, он, скорее всего, прямо спросит, откуда она взялась. Представители этого знака не боятся ставить людей в неловкое положение и открыто выражать свои эмоции.

Овнам проще выплеснуть раздражение сразу, чем годами копить его внутри. Как первый знак зодиака, они постоянно стремятся двигаться вперед, начинают новые проекты и сосредоточены на будущих целях.

Оглядываться назад и жить старыми обидами — просто не в их характере.

Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

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