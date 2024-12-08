Счастье под елку: каким 5 знакам зодиака Венера преподнесет подарки на Новый год

Астрологи выделяют несколько счастливчиков, которые почувствуют положительное влияние Венеры.

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Некоторые знаки зодиака будут ждать новогодние чудеса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Кто почувствует положительное влияние Венеры

Каким знакам зодиака стоит быть осторожными

На Новогодние праздники Венера окажется в особой фазе, что принесет позитивные изменения представителям пяти знаков зодиака. Конец декабря и начало января станут для них настоящим чудом.

Кто именно ощутит влияние Венеры, рассказала астролог Екатерина Соловьева в эксклюзивном прогнозе для РБК-Украина.

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В период с Рождества до 3 января 2025 года Венера будет находиться в 11-м знаке Зодиака - Рыбах. Астролог рекомендует проверить, в каком секторе вашего натального гороскопа это произойдет, ведь именно от него будет зависеть характер изменений, пишет Главред.

"7-го декабря Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства осуществляет ингрессию в знак Водолея", - рассказала Соловьева.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Однако даже без дополнительных расчетов Екатерина Соловьева назвала счастливчиков, которые почувствуют положительное влияние Венеры:

Овен

Близнецы

Весы

Стрелец

Водолей

В то же время три знака Зодиака попадут в так называемую "зону риска". Это:

Телец

Лев

Скорпион

Таким представителям стоит быть осторожными в принятии важных решений и внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

Новогодние праздники - это время перемен, и Венера может стать вашим главным союзником в этот период.

"В этот период могут актуализироваться активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми, авиа и космическими технологиями, ноу-хау, Интернетом, воздушным транспортом. В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством", - пояснила астролог.

Кроме этого, также астрологи рассказывали, какие знаки зодиака скоро встретят вторую половинку. Зима - отличное время для изменений в личной жизни!

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