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Счастье под елку: каким 5 знакам зодиака Венера преподнесет подарки на Новый год

Даяна Швец
8 декабря 2024, 02:00
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Астрологи выделяют несколько счастливчиков, которые почувствуют положительное влияние Венеры.
Венера, знаки зодиака, инг
Некоторые знаки зодиака будут ждать новогодние чудеса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Кто почувствует положительное влияние Венеры
  • Каким знакам зодиака стоит быть осторожными

На Новогодние праздники Венера окажется в особой фазе, что принесет позитивные изменения представителям пяти знаков зодиака. Конец декабря и начало января станут для них настоящим чудом.

Кто именно ощутит влияние Венеры, рассказала астролог Екатерина Соловьева в эксклюзивном прогнозе для РБК-Украина.

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В период с Рождества до 3 января 2025 года Венера будет находиться в 11-м знаке Зодиака - Рыбах. Астролог рекомендует проверить, в каком секторе вашего натального гороскопа это произойдет, ведь именно от него будет зависеть характер изменений, пишет Главред.

"7-го декабря Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства осуществляет ингрессию в знак Водолея", - рассказала Соловьева.

знаки зодиака инфографика
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Однако даже без дополнительных расчетов Екатерина Соловьева назвала счастливчиков, которые почувствуют положительное влияние Венеры:

  • Овен
  • Близнецы
  • Весы
  • Стрелец
  • Водолей

В то же время три знака Зодиака попадут в так называемую "зону риска". Это:

  • Телец
  • Лев
  • Скорпион

Таким представителям стоит быть осторожными в принятии важных решений и внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.

Новогодние праздники - это время перемен, и Венера может стать вашим главным союзником в этот период.

"В этот период могут актуализироваться активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми, авиа и космическими технологиями, ноу-хау, Интернетом, воздушным транспортом. В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством", - пояснила астролог.

Кроме этого, также астрологи рассказывали, какие знаки зодиака скоро встретят вторую половинку. Зима - отличное время для изменений в личной жизни!

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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