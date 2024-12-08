Счастье под елку: каким 5 знакам зодиака Венера преподнесет подарки на Новый год

Вкратце:
- Кто почувствует положительное влияние Венеры
- Каким знакам зодиака стоит быть осторожными
На Новогодние праздники Венера окажется в особой фазе, что принесет позитивные изменения представителям пяти знаков зодиака. Конец декабря и начало января станут для них настоящим чудом.
Кто именно ощутит влияние Венеры, рассказала астролог Екатерина Соловьева в эксклюзивном прогнозе для РБК-Украина.
В период с Рождества до 3 января 2025 года Венера будет находиться в 11-м знаке Зодиака - Рыбах. Астролог рекомендует проверить, в каком секторе вашего натального гороскопа это произойдет, ведь именно от него будет зависеть характер изменений, пишет Главред.
"7-го декабря Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства осуществляет ингрессию в знак Водолея", - рассказала Соловьева.
Однако даже без дополнительных расчетов Екатерина Соловьева назвала счастливчиков, которые почувствуют положительное влияние Венеры:
- Овен
- Близнецы
- Весы
- Стрелец
- Водолей
В то же время три знака Зодиака попадут в так называемую "зону риска". Это:
- Телец
- Лев
- Скорпион
Таким представителям стоит быть осторожными в принятии важных решений и внимательно следить за своим эмоциональным состоянием.
Новогодние праздники - это время перемен, и Венера может стать вашим главным союзником в этот период.
"В этот период могут актуализироваться активности, связанные с друзьями, социальными проектами, высокими, цифровыми, авиа и космическими технологиями, ноу-хау, Интернетом, воздушным транспортом. В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, разнообразным искусством", - пояснила астролог.
Кроме этого, также астрологи рассказывали, какие знаки зодиака скоро встретят вторую половинку. Зима - отличное время для изменений в личной жизни!
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