Три планеты одновременно стали ретроградными: какие дела лучше отложить

Самый сложный период продлится с 7 по 15 декабря.

https://horoscope.glavred.info/tri-planety-odnovremenno-stali-retrogradnymi-kakie-dela-luchshe-otlozhit-10620584.html Ссылка скопирована

Три планеты стали ретроградными / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда три планеты станут ретроградными

От каких действий лучше воздержаться в опасные дни

В субботу, 7 декабря, Меркурий, Юпитер и Марс станут ретроградными. Астролог Ания Анима поделилась с "Фокусом" своими прогнозами как правильно "пережить" этот опасный период.

Она отметила, что ретроградный Меркурий, Юпитер и Марс создают мощное поле для переосмысления.

видео дня

"Да, это не простое время. Оно может показаться запутанным, сложным и даже эмоционально тяжелым. Но если понять, что это не кризис, а пауза для внутренней настройки, можно увидеть, сколько возможностей открывается перед нами.", - пояснила Анима.

Главред узнал, когда три планеты становятся ретроградными, не стоит начинать что-то новое. Планеты будто говорят: остановись, оглянись назад, заверши старое. Также необходимо быть готовыми к внутренним и внешним вызовам. Это время, когда люди могут быть более раздражительными, тревожными. Не следует разжигать конфликты, лучше сохранять спокойствие.

Чтобы спокойно пройти опасный период, Анима рекомендует употреблять теплую, питательную пищу. Также попробуйте попрактиковать глубокое дыхание. Каждое утро начинайте с нескольких минут, просто слушая свое дыхание - это поможет успокоить ум.

Избегайте перегрузок и бессмысленных действий. Если чувствуете усталость, дайте себе время на восстановление.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред