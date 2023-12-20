Счастливчики 2024 года: названы 4 знака зодиака, у которых белая полоса будет весь год

Этим знакам зодиака в 2024 году улыбнется удача и повезет во всех начинаниях.

https://horoscope.glavred.info/schastlivchiki-2024-goda-nazvany-4-znaka-zodiaka-u-kotoryh-belaya-polosa-budet-ves-god-10526438.html Ссылка скопирована

Названы счастливчики 2024 года / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

В 2024 году будет происходить множество событий, но не все они будут хорошими. Однако есть знаки зодиака, которых обойдут стороной все беды. Весь год им будет улыбаться удача, успех и благополучие.

Известный украинский астролог Влад Росс в интервью Главреду назвал 4 знака зодиака, которым повезет в 2024 году.

Гороскоп на 2024 год Телец

У Тельца 2024 год пройдёт под знаком личностного роста. В первой половине года усилятся амбиции и захочется прокачать свой профессионализм. Хорошее настроение, несгибаемый оптимизм Тельцу будут обеспечены, особенно в январе-мае. Телец будет решительным и ответственным во всех его делах. Если Тельцу предложат обучение или повышение квалификации, отказываться нельзя.

Тельцы будут счастливчиками 2024 года, особенно в первой его половине. Да и во втором полугодии Тельцу будет фартить в любых денежных делах. У него появятся прекрасные возможности для заключения сделок, оформления договоров купли-продажи, прежде всего, это касается недвижимости. Благоприятно покупать дома, драгоценности и автомобили.

Весной 2024 года Тельцу выпадет шанс подняться по карьерной лестнице. Финансовые дела резко пойдут в гору – Тельцу повысят зарплату, или параллельно с основной работой он займётся бизнесом. Он будет легко справляться с любыми сложностями и задачами в работе, поэтому ему не нужно бояться проявлять инициативу. Те проекты, которые Телец запустит весной, будут удачными весь год.

Лето будет самым благоприятным временем для семейных и сердечных дел. Транзит Венеры по 4-у дому гороскопа этого знака принесёт взаимопонимание с близкими людьми и решение многих вопросов. В доме Тельца будет царить душевная обстановка. Он сможет договориться и с детьми, решить все проблемы, накопившиеся с начала года.

Осенью 2024-го Тельцу не стоит рисковать, лучше придерживаться намеченного плана и не поддаваться искушениям, особенно в сфере бизнеса и карьеры.

В 2024 году нужно будет уделять внимание здоровью. В первую очередь это касается тех Тельцов, у кого есть хронические заболевания. Это связано с тем, что вредоносные планеты поселятся в доме здоровья гороскопа Тельца практически на весь год. Пройти обследование будет самым лучшим решением во второй половине года, когда хроническое заболевание может усугубиться.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на 2024 год Близнецы

Близнецы будут самым счастливым знаком зодиака в 2024 году. Им будет везти, как никогда, особенно с мая, когда Юпитер перейдёт из Тельца в Близнецы. Год зелёного Дракона будет для Близнецов динамичным и разносторонним.

Сатурн уже давно поселился в доме карьеры гороскопа Близнецов на все 12 месяцев 2024 года. Это говорит о некоторых сложностях в бизнесе и с властями. В первой половине года могут завершиться важные дела и проекты. Скопление планет будет требовать от близнецов кропотливого труда и вдумчивости, соответственно, Близнецам будет сложно найти новую работу, или она потребует намного больше усилий, терпения и концентрации. Запуск бизнеса, если таковой задумывался, в самом начале 2024 года лучше отложить, но с мая всё должно пойти тип-топ.

С июня у Близнецов появится много возможностей, которые нельзя упускать. Летние месяцы подарят большой прилив энергии. Это прекрасное время для поиска новых контактов, деловых решений, активных поездок, приключений, покупки машины, велосипеда или других средств передвижения. Благоприятна эмиграция и возвращение на родину.

Во втором полугодии можно будет повысить свою компетенцию и стать более значимым в деловых кругах, повысить своё образование. Очень благоприятное время для сдачи экзаменов. Также в этот период Близнецы найдут дополнительные источники прибыли.

Период с сентября и до конца 2024 года лучше посвятить реализации долгосрочных проектов и, что немаловажно, уделить внимание здоровью. Стрессы и перегрузки будут иметь накопленный эффект, а в итоге смогут вылиться в разного рода проблемы. Поэтому осенью Близнецам особенно важно чередовать рабочий процесс с отдыхом.

Смотрите видео с гороскопом на 2024 год на Главреде от астролога Влада Росса:

Гороскоп на 2024 год Весы

Для Весов 2024 год – это год сотрудничества и гармонии в семейных отношениях. Очень счастливый год, особенно начиная с поздней весны и раннего лета, то есть вторая половина года будет блестящей.

Начало года будет благоприятным для любых денежных операций, оформления ипотеки и инвестирования в долгосрочные проекты. В это время можно искать спонсоров, особенно для стартапов. Все идеи Весов будут восприниматься на ура. Благоприятными будут знакомства в деловой сфере.

Самое сильное место для реализации весь 2024 год – это партнёрство Весов. Представителей этого знака будет ожидать выгодное сотрудничество. Компаньоны по бизнесу станут единомышленниками, помогут реализовывать идеи. Весы найдут своих спонсоров.

Также 2024 год будет благоприятен для улучшения отношений с мужем или женой, получения доходов от совместных проектов. Всё, что касается взаимоотношений со второй половинкой, а также дружбы, будет удаваться Весам. В этом смысле просто великолепное расположение звёзд.

Весы, которые давно хотели эмигрировать, с мая и до конца 2024 года будут иметь такую возможность. Будет очень благоприятная ситуация для переезда.

Особое внимание Весам следует уделить здоровью. Возможно появление болезни, которую сложно будет диагностировать, особенно в середине года. Поэтому при первом же недомогании лучше сразу обращаться к врачу. Чёрная Луна осенью войдёт в знак Весов, поэтому разного рода порчи и негативная информация может притянуться к Весам как раз осенью и зимой.

Лето 2024-го принесёт Весам неожиданные и незапланированные траты. Весам не стоит быть слишком расточительными. Нужно быть внимательнее в своих расходах.

С осени дела вновь заметно улучшатся, и Весы смогут заработать доселе невиданные деньги. Осень принесёт успешное деловое сотрудничество, особенно с теми, кто разделит интересы и ценности Весов. Поэтому важно сосредоточиться на целях и задачах. Полезно налаживать связи с коллегами и начальством, чтобы получить поддержку и помощь в конце года, в ноябре и декабре.

Гороскоп на 2024 год Водолей

Для Водолея 2024-й будет очень счастливым годом, особенно это будет касаться любви, счастья и выигрышей в лотерею. Водолею можно играть – он будет срывать джек-пот, поскольку в 5-м доме его гороскопа будет находиться Юпитер.

Водолею в 2024 году благоприятно заводить детей, особенно во втором полугодии. Начало 2024-го будет способствовать укреплению отношений с близкими. Самые сильные планеты будут находиться у Водолея в доме семьи.

Кроме того, эти показатели сулят успешную сделку при продаже недвижимости, особенно в январе-мае. Первые месяцы года идеальны для решения жилищных вопросов.

Весной 2024-го благоприятное расположение планет коснётся самого близкого окружения и взаимодействия. Успешными будут усилия, направленные на переговоры, заключение сделок, подписание важных бумаг и договоров. Всё это принесёт значительную прибыль.

Потому Водолею нужно спешить пользоваться благоприятными транзитами до июля. Если Водолей решит поменять автомобиль, то не нужно откладывать его покупку.

С июля по октябрь Водолею следует уделить внимание детям и отдыху. Это прекрасное время, чтобы улучшить отношения с близкими. Именно в это время следует планировать беременность, например, очень благоприятная ситуация будет с ЭКО.

В 2024 году звёзды сулят Водолею продвижение по карьерной лестнице. Водолеи будут полны сил и энергии, у них вырастет зарплата. Им будет сопутствовать удача. Водолею удастся реализовывать самые сложные проекты, даже если поначалу они будут казаться чем-то невообразимым. Но не боги горшки обжигают – таков лозунг для Водолея, особенно в конце года, осенью и зимой. Всё будет очень классно в это время.

Личные качества Водолея помогут ему при реализации любых начинаний.

Единственный момент – у Водолея могут возникнуть сложности с юридическими вопросами. Важно не нарушать закон и внимательно читать все пункты при подписании контрактов, особенно всё, написанное мелким шрифтом.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.