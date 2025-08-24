Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

С 7 по 21 число мы будем находиться в "коридоре затмений", когда энергия особенно мощная, а события могут развиваться неожиданно.

https://horoscope.glavred.info/sentyabr-2025-otkroet-bliznecam-novye-gorizonty-goroskop-na-mesyac-10692320.html Ссылка скопирована

Гороскоп на сентябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay

Вы узнаете:

Какие изменения произойдут в жизни Близнецов в сентябре

Какое влияние окажут Сатурн и Уран на карьеру и личные отношения

Что будет происходить в сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Близнецов. Первый месяц осени обещает быть очень насыщенным. Вас ждут перемены в семье, доме и карьере, новые цели и финансовые возможности.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут сразу два затмения: лунное 7 числа и солнечное - 21 числа. А значит, с 7 по 21 сентября мы будем находиться в "коридоре затмений", когда энергия особенно мощная и события могут развиваться неожиданно, иногда ставя нас перед трудным выбором. Но помните: затмения всегда приходят, чтобы помочь нам меняться, избавляться от иллюзий и двигаться вперёд.

видео дня

Затмения затронут ось 4-го и 10-го домов гороскопа Близнецов. Это очень важная тема: с одной стороны — дом, семья, родители, место жительства, а с другой — работа, карьера, цели и репутация. Такие затмения могут принести переезд, смену места жительства, перемены в семье или в профессии, вплоть до смены рода деятельности.

Похожий цикл затмений уже происходил в 2006–2007 годах. Какие-то ситуации могут повторятся, но уже на новом уровне.

2 сентября Сатурн — планета дисциплины и ответственности — возвращается в десятый дом карьеры и статуса (где как раз будет затмение). Сатурн пробыл в этом секторе три года и уже ушёл дальше, но сейчас как будто делает "последний шаг назад", чтобы вы окончательно пересмотрели свои цели, профессию, карьерные планы или статус. Это может касаться работы, брака, развода, выхода на пенсию или подготовки к новому этапу, например, рождению ребёнка. Период длится до 15 февраля.

3 сентября Меркурий входит в четвертый дом гороскопа, который отвечает за семью, недвижимость, место жительства. Возможны новости о жилье, аренде, покупке или продаже недвижимости, а также события, связанные с родителями или мамой.

6 сентября Уран - планета неожиданностей - разворачивается в вашем знаке и будет ретроградным до 4 февраля. Это время пересмотра ваших личных решений и намерений. Возможно, вы переосмыслите отношения или планы на будущее.

7 сентября будет лунное затмение в десятом доме гороскопа. Оно высветит вашу роль в обществе, карьеру, цели и достижения. Это может быть завершение одного этапа и начало другого: смена работы, повышение, получение диплома или должности, смена фамилии, выход в свет, популярность.

19 сентября Меркурий принесет Близнецам знакомство, романтическую поездку, новости о детях или творческую идею.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 сентября Венера переходит в четвертый дом гороскопа и приносит гармонию в семью. Возможны покупки для дома, радостные события, пополнение в семье или переезд.

21 сентября солнечное затмение в четвертом доме начнёт новый цикл, связанный с домом и семьёй. Вас ждет создание семьи, появление новых родственников, рождение ребёнка, получение документов, переезд или даже эмиграция.

23 сентября возможен праздник, свадьба или событие, которое поднимет настроение и подарит ощущение счастья.

В конце месяца Близнецам придётся приложить усилия для решения бытовых вопросов, работы с клиентами или занятий спортом. Хорошее время для изменения привычек и укрепления здоровья.

Кроме того, в сентябре планета удачи и расширения Юпитер находится во втором доме денег. Это отличное положение планеты. Возможны новые источники дохода, подарки, финансовая поддержка, а также рост ваших заработков. Расходы могут увеличиться, но вместе с ними будут расти и доходы.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред