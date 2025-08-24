Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Анна Ярославская
24 августа 2025, 21:59
74
С 7 по 21 число мы будем находиться в "коридоре затмений", когда энергия особенно мощная, а события могут развиваться неожиданно.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на сентябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay

Вы узнаете:

  • Какие изменения произойдут в жизни Близнецов в сентябре
  • Какое влияние окажут Сатурн и Уран на карьеру и личные отношения
  • Что будет происходить в сфере финансов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Близнецов. Первый месяц осени обещает быть очень насыщенным. Вас ждут перемены в семье, доме и карьере, новые цели и финансовые возможности.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произойдут сразу два затмения: лунное 7 числа и солнечное - 21 числа. А значит, с 7 по 21 сентября мы будем находиться в "коридоре затмений", когда энергия особенно мощная и события могут развиваться неожиданно, иногда ставя нас перед трудным выбором. Но помните: затмения всегда приходят, чтобы помочь нам меняться, избавляться от иллюзий и двигаться вперёд.

видео дня

Затмения затронут ось 4-го и 10-го домов гороскопа Близнецов. Это очень важная тема: с одной стороны — дом, семья, родители, место жительства, а с другой — работа, карьера, цели и репутация. Такие затмения могут принести переезд, смену места жительства, перемены в семье или в профессии, вплоть до смены рода деятельности.

Похожий цикл затмений уже происходил в 2006–2007 годах. Какие-то ситуации могут повторятся, но уже на новом уровне.

2 сентября Сатурн — планета дисциплины и ответственности — возвращается в десятый дом карьеры и статуса (где как раз будет затмение). Сатурн пробыл в этом секторе три года и уже ушёл дальше, но сейчас как будто делает "последний шаг назад", чтобы вы окончательно пересмотрели свои цели, профессию, карьерные планы или статус. Это может касаться работы, брака, развода, выхода на пенсию или подготовки к новому этапу, например, рождению ребёнка. Период длится до 15 февраля.

3 сентября Меркурий входит в четвертый дом гороскопа, который отвечает за семью, недвижимость, место жительства. Возможны новости о жилье, аренде, покупке или продаже недвижимости, а также события, связанные с родителями или мамой.

6 сентября Уран - планета неожиданностей - разворачивается в вашем знаке и будет ретроградным до 4 февраля. Это время пересмотра ваших личных решений и намерений. Возможно, вы переосмыслите отношения или планы на будущее.

7 сентября будет лунное затмение в десятом доме гороскопа. Оно высветит вашу роль в обществе, карьеру, цели и достижения. Это может быть завершение одного этапа и начало другого: смена работы, повышение, получение диплома или должности, смена фамилии, выход в свет, популярность.

19 сентября Меркурий принесет Близнецам знакомство, романтическую поездку, новости о детях или творческую идею.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 сентября Венера переходит в четвертый дом гороскопа и приносит гармонию в семью. Возможны покупки для дома, радостные события, пополнение в семье или переезд.

21 сентября солнечное затмение в четвертом доме начнёт новый цикл, связанный с домом и семьёй. Вас ждет создание семьи, появление новых родственников, рождение ребёнка, получение документов, переезд или даже эмиграция.

23 сентября возможен праздник, свадьба или событие, которое поднимет настроение и подарит ощущение счастья.

В конце месяца Близнецам придётся приложить усилия для решения бытовых вопросов, работы с клиентами или занятий спортом. Хорошее время для изменения привычек и укрепления здоровья.

Кроме того, в сентябре планета удачи и расширения Юпитер находится во втором доме денег. Это отличное положение планеты. Возможны новые источники дохода, подарки, финансовая поддержка, а также рост ваших заработков. Расходы могут увеличиться, но вместе с ними будут расти и доходы.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы гороскоп гороскоп на сентябрь Близнецы гороскоп гороскоп Близнецы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:41Фронт
В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

22:09Мир
Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц

21:59Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Последние новости

23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

Реклама
19:38

Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

19:27

На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

19:22

Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

18:18

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

18:07

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра ХерсонаВидео

18:00

Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

17:41

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

Реклама
17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

Реклама
13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

11:18

Донбасс под вопросом: СМИ раскрыли условие, при котором Украина может согласиться

11:15

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять