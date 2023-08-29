Сногсшибательные романы и спонтанные браки: астролог удивил прогнозом на сентябрь

Астролог говорит, что после 8 сентября можно заключать браки, оформлять деловые и партнерские отношения.

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Астролог дал прогноз на сентябрь-2023 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2023 года и рассказал, какие сюрпризы нам приготовили звезды на первый месяц осени. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

По словам астролога, Венера выйдет из ретроградности 5 сентября, а из статичности – 8-го. Поэтому после 8 сентября можно заключать браки, оформлять деловые и партнерские отношения, последнее лучше всего делать после выхода Меркурия из статичности 18 сентября. Росс подчеркнул, что Меркурий выйдет из ретроградности 15 сентября, а из статичности – 18 сентября.

Кроме того, в сентябре станет ретроградным Юпитер. В связи с этим на международной арене, с которой связан Юпитер, будет пересматриваться немало решений относительно Украины и помощи ей, а также относительно мировой экономики.

"1-7 сентября Юпитер будет статичным. А Юпитер – это символ законов. Я бы не рекомендовал в этот период начинать судебные разбирательства, обращаться в законодательные структуры, поскольку успеха в этих делах не будет. Например, подадите на кого-то в суд в первую неделю сентября, и суд продлится десятилетиями. Как Юпитер во время статичности будет неподвижным на небе, так не будут продвигаться и ваши дела", - отметил астролог.

По словам Росса, в сентябре ни одна из планет, кроме Солнца, не будет менять свои знаки, что свидетельствует о том, что сохранится высокая способность адаптироваться. Все, что было начато в августе, будет продолжаться и в сентябре теми же темпами.

"Меркурий все еще будет двигаться своим родным знаком Зодиака – знаком Девы. В это время можно будет успеть навести порядок и проанализировать предыдущий опыт. Меркурий в Деве очень осторожен, расчетлив, аккуратен, поэтому в сентябре все еще будет возможность исправить ошибки, особенно в первой половине месяца, разобраться в деталях, сделать правильный анализ, не упуская ничего важного. Супер-классный месяц для аналитиков, особенно для политических аналитиков", - говорит астролог.

Также он подчеркнул, что Меркурий в сентябре будет создавать только гармоничные аспекты, поэтому все, что касается обучения, будет удаваться, особенно эффективным будет повторение пройденного материала и повторная сдача экзаменов, особенно до 15-го числа.

"Меркурий создаст прекрасный аспект с Ураном в День Веры, Надежды и Любви, то есть 30 сентября. Поэтому спонтанные браки можно планировать на 30 сентября – там будет чрезвычайно благоприятное расположение планет", - отметил Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

В то же время астролог говорит, что на ретроградном Меркурии лучше не начинать новый учебный процесс, а завершать старый. Поэтому до 17-18 сентября лучше не начинать изучение новых иностранных языков, а вот возобновлять их изучение, если вы когда-то учили, но забросили язык, очень благоприятно.

"Венера будет по-прежнему двигаться знаком Льва, что будет создавать благоприятную обстановку для мимолетных романов. С 4 сентября Венера будет в директном положении, что создаст благоприятные ситуации для новых знакомств", - добавил Росс.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса на сентябрь 2023 года:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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