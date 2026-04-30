Сорвут главный куш: какие знаки зодиака скоро вступят в эру большого успеха

В китайском гороскопе Дни разрушения занимают особое место.

Кому скоро очень повезет

Вы узнаете:

У кого неожиданно отменятся планы 30 апреля

Кто наконец преодолеет все препятствия

Пятерых китайских знаков зодиака ждет большая удача и успех 30 апреля. Четверг – День разрушения с энергией Деревянной Собаки.

По словам астрологов, в китайском гороскопе Дни разрушения устраняют то, что тянуло вниз. В то же время энергия Деревянной Собаки не позволяет вещам задерживаться, когда они кажутся неприятными. Поэтому, когда что-то заканчивается, то это происходит правильно и чисто, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Каким знакам зодиака улыбнется удача

Собака

30 апреля могут отмениться какие-то планы, что сильно вас раздражит. Но то, как будет развиваться день после этого, изменит всё. Вы окажетесь совсем в другом месте. К концу вечера вы уже не будете думать о том, что было отменено.

Змея

В четверг вы заметите то, что большинство людей пропустило бы. Это маленькая деталь, но как только вы это замечаете, вы не можете этого не видеть. Вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию, вы просто отступаете, и это вас спасает. Что бы это ни было, это продолжало бы отнимать ваше время или деньги, не давая многого взамен. Вы отстраняетесь и понимаете, что больше не привязаны к чему-то, что никуда не двигалось.

Тигр

То, чего вы ждали, произойдет 30 апреля. Вы получаете лучший вариант или открывается что-то, что на самом деле движется в вашем темпе, а не замедляет вас. Вы очень четко увидите, что то, что не получилось, было единственным препятствием.

Лошадь

В этот день вы решите согласиться на что-то, хотя раньше этого не хотели. После этого ваше настроение полностью изменится. Вы, честно говоря, снова больше похожи на себя. Вы заметите, насколько все легко воспринимается по сравнению с тем, что вы только что оставили.

Обезьяна

30 апреля вы вернетесь к чему-то, что, по вашему мнению, было проблемой. Это сразу же избавляет вас от тревоги, и вы используете свою энергию по-другому. Вы сосредотачиваетесь на чем-то, что действительно движется, и это начинает набирать обороты быстрее, чем ожидалось.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

