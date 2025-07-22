Судьба испытает на прочность: двум знакам зодиака стоит быть осторожными 22 июля

Астрологи предупреждают, что в течение для возможны недоразумения с родными или друзьями и некоторые трудности на работе.

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Двум знакам зодиака 22 июля следует быть очень осторожными / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кому звезды подготовили сюрпризы на 22 июля

Каким знакам зодиака не следует поддаваться эмоциям

Вторник (22 июля) подготовил испытания двум знакам зодиака. Их могут обмануть близкие люди также в течение дня будет сопровождать внутренняя тревога. Этот день требует терпения, внимания и самоконтроля. Главред выяснил, кому стоит подготовиться к испытаниям 22 июля.

Рак

Для Раков этот день может принести эмоциональный дисбаланс и недопонимание с близкими. Представители этого знака зодиака могут хотеть уединения или слишком эмоционально воспринимать события. В общении - возможны недоразумения по пустякам, а при принятии решений - высокий риск ошибок из-за эмоционального фона.

видео дня

Совет для Раков: старайтесь не принимать важных решений, говорится на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Для Дев вторник может быть полон мелких проблем и стычек на работе. Они могут чувствовать себя истощенными или недооцененными.

Откуда ожидать трудностей? В профессиональной деятельности - документы, цифры, встречи могут вызвать стресс. Здоровье - может появиться усталость или напряжение.

Совет для Дев: избегайте переутомления и ищите поддержки - не все нужно решать в одиночку.

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