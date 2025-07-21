21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

Понедельник является одним из самых благоприятных дней в лунном цикле.

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Знаки зодиака, которые притянут магнитную удачу в жизнь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Кого ждут захватывающие приключения 21 июля

Кто может получить неожиданную возможность

Астрологи прогнозируют, что уже 21 июля в жизнь шести китайских знаков зодиака придут значительные победы и магнитная удача, за которую не придется бороться.

Как пишет YourTango, в китайской астрологии понедельник - день успеха, который является одним из самых благоприятных в лунном цикле. В этот день некоторые знаки зодиака могут ожидать мощные улучшения и захватывающие приключения, передает Главред.

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Какие китайские знаки зодиака ждет удача 21 июля

Кролик

21 июля - ваш день. Вы будете полностью согласованы с космическим импульсом. Удача будет проявляться в точности и своевременности. Счастье, которое приходит к вам сейчас, не является случайностью. Это нечто, что признает вашу последовательность и ваши тихие усилия. Эта победа, которой вы не ожидали, но которая может открыть новые возможности.

Собака

Вы попадете в чей-то центр внимания, что принесет много пользы. Это может быть знакомство с нужным человеком, проект, или новая неожиданная возможность. Удача придет от того, что вы находитесь в нужном месте в нужное время, не привлекая к себе намеренного внимания.

Змея

Этот понедельник несет для вас энергию долгосрочной игры. Вы сажали семена за кулисами, возможно, финансово или даже в отношениях, и вот пришло время собирать плоды. Вы можете получить сообщение, которое изменит временные рамки, зеленый свет для плана, который вы приостановили, или четкий следующий шаг там, где раньше был туман.

Свинья

В этот день вы можете получить второй шанс, но с большей поддержкой или ясностью. Понедельник будет способствовать восстановлению и трансформации. То, что казалось задержкой или потерей, возможно, освобождало место для этой новой версии успеха.

Крыса

Вы застряли в размышлениях о деньгах или вопросом, стоит ли вам вообще продолжать идти тем же путем. Понедельник прорежет этот шум. В этот день для вас откроется прямой путь, который будет полон только удачей. У вас будет потенциал для финансовой или логистической победы.

Дракон

В этот день к вам кто-то может обратиться с интересом или предложением. Это может быть комплимент, который превратится в прочную связь, или в жизнь вернется бывший. Удача будет приходить к вам через признание, поэтому доверьтесь этому.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

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