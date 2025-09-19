Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстаться

Астролог Анжела Перл рассказала, кому повезёт в день солнечного затмения в Деве.

Анжела Перл рассказала, чего ждать от солнечного затмения всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Какие знаки зодиака ждут большие перемены

Кого ждут новые союзы, расставания и финансовые сюрпризы

21 сентября состоится солнечное затмение в знаке Девы. Детальнее об этом важном астрологическом событии, читайте в материале: "Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение.

Тем временем астролог и таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что солнечное затмение принесет каждому знаку зодиака.

Овен

У Овнов затмение будет в шестом доме. Это сектор, который отвечает за работу, обязанности, здоровье, повседневную рутину.

Вас ждет новая работа, смена должности или даже открытие собственного бизнеса. Не исключено появление нового начальника или подчинённых, решение вопросов, связанных с командой и помощниками.

Если вы занимаетесь вопросами здоровья, то у вас появится новый врач, вы пройдете обследованием или лечением.

Кто-то из Овнов заведёт питомца.

Может быть, вы решите сократить нагрузку или, наоборот, взять вторую работу, чтобы снизить стресс.

Телец

У Тельцов затмение произойдет в пятом доме гороскопа. Это дом творчества, радости, детей и любви.

Вас ждет новый творческий проект, выставка, концерт, семинар. Кто-то встретит новую любовь, будет страсть или важный поворот в отношениях.

Если в вашей жизни есть любовный треугольник, то скрытая информация может стать явной.

В романтических отношениях - предложение руки и сердца, вы решите съехаться или, наоборот, расстаться.

В это время важно вспомнить о радости и любви к себе.

Близнецы

У вас затмение в четвёртом доме —это сектор семьи, дома и недвижимости.

Что может происходить:

переезд, покупка или продажа жилья;

сделки с недвижимостью, наследство;

эмиграция, смена места жительства;

новости, связанные с мамой или другими членами семьи.

Домашние обстоятельства могут подтолкнуть вас к переменам. Например, кто-то въезжает или съезжает, и это меняет всю атмосферу.

Рак

У Раков затмение будет в третьем доме — это сектор, который отвечает за общение, обучение, поездки, документы.

Возможны перемены относительно переездов и путешествий, в делах братьев, сестёр и близких родственников, совместного бизнеса с родными. Не исключен раздел имущества, новые знакомства, курсы, обучение, появление новых навыков. Это хорошее время для того, чтобы расширять круг общения и учиться новому.

Лев

У вас затмение во втором доме, который отвечает за деньги и личные ресурсы.

У вас появится новая работа или новая должность. Возможна смена профессии или источника дохода, помощь партнёра или бизнес-компаньона.

У многих Львов откроются новые источники дохода и финансовые возможности. Есть хорошие аспекты от Юпитера — это удача и поддержка.

Дева

Затмение произойдет прямо в вашем знаке, в первом доме. Это очень личное затмение, которое отмечает за отношения - решение о браке, разводе, совместной жизни, новых долгосрочных связях.

В работе и карьере - новые планы, бизнес, повышение,

В том, что касается внешности и имиджа, возможна смена стиля, даже фамилии.

Поменяется ваш статус: кем вы являетесь, как вас воспринимают.

Особенно сильно затмение почувствуют Девы с асцендентом или рождённые 18–22 сентября. Это затмение вашей идентичности и вашего будущего.

Весы

У вас затмение в двенадцатом доме, который отвечает за изоляцию, духовность, заграницу.

Возможные проявления:

поездка в "место силы" или лечение за границей;

эмиграция, юридические вопросы, визы;

творчество в одиночестве: книга, проект, работа над собой;

повышение интуиции, раскрытие скрытых талантов;

уход ненужного и освобождение.

У Весов это духовное, внутреннее затмение. Оно открывает путь к вере в себя и новым возможностям через отпускание прошлого.

Скорпион

Затмение произойдет в одиннадцатом доме, который отвечает за друзей, окружение, мечты и достижения.

Что может произойти:

появятся новые друзья и единомышленники;

окончание старых дружеских или рабочих связей;

социальная активность, концерты, свадьбы, мероприятия;

престижные знакомства, награды, признание,

исполнение желания или получение результата за прошлые усилия.

Для Скорпионов это очень радостное затмение: уходит ненужное окружение, приходят новые люди, появляются планы на будущее.

Стрелец

У вас затмение в десятом доме работы, карьеры, статуса.

Возможные события:

смена профессии или повышение;

новый бизнес или проект;

рост доходов через карьеру;

перемены в статусе: брак, развод, ребёнок;

новости об отце или смена руководства.

Сатурн из четвёртого дома может привнести также тему места жительства или документов. Это серьёзные решения, которые останутся с вами надолго.

Козерог

Затмение в девятом доме, который отвечает за образование, заграницу, духовность.

Что может быть:

поездка или переезд за границу, эмиграция,

роман или отношения с иностранцем,

обучение, получение диплома, новая профессия,

публикации, медиа, соцсети, популярность,

юридические вопросы в вашу пользу.

Если вы начнёте учёбу или отношения сейчас, они будут долгосрочными.

Водолей

Затмение произойдет в восьмом доме, который отвечает за финансы и трансформацию.

Актуальными будут такие темы:

кредиты, налоги, инвестиции;

наследство, раздел имущества;

финансовая помощь: грант, алименты, страховка, стипендия.

Вас ждут финансовые сделки, углубление отношений. Возможно, появится интерес к психологии, эзотерике, мистике.

Финансовые решения будут долгострочными, особенно это касается кредитов. А ещё это затмение может подтолкнуть вас к работе с психологией или изучению тайн.

Рыбы

Затмение будет в седьмом доме. Это сектор партнёрства и отношений.

Вас ждут новости или важные решения в паре, предложение руки и сердца, совместная жизнь, развод или разрыв отношений.

Появятся новые деловые партнёры, контракты, сделки. Вы получите помощь от других людей, появятся новые единомышленники.

У многих Рыб может начаться новая любовь или важное партнёрство. Но так как затмения в вашем седьмом доме будут продолжаться, развитие этой истории ещё продолжится.

