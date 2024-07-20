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Таро-прогноз на полнолуние 21 июля: Ракам - завершение, Львам - важный разговор

Анна Ярославская
20 июля 2024, 10:27
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Таролог Анжела Перл рассказала, как полная Луна 21 июля повлияет на все 12 знаков зодиака.
Анжела Перл, гороскоп
Полнолуние 21 июля и его влияние на 12 знаков зодиака - прогноз от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

В воскресенье, 21 июля 2024, состоится полнолуние. Оно будет особенным, так как во второй раз подряд пройдет в знаке Козерога.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков зодиака озвучила таролог Анжела Перл.

По ее словам, Стрельцы поймают удачу за хвост, Рыбам нужно взять паузу и отдохнуть, а Близнецам - тщательно считать бюджет.

Если вы не читали прогноз на июньское полнолуние, то читайте материал: Таро-прогноз на полнолуние 22 июня 2024: Овнам - выбор, Весам - разочарование.

Гороскоп Таро Овен

Карта 4 пентаклей

Овны будут при деньгах. Возможно получение стабильной работы с хорошей зарплатой, выгодное приобретение, покупка недвижимости. Вы получите что-то ценное в подарок.

Гороскоп Таро Телец

Карта 7 мечей

Вы захотите уволиться, переехать, отказаться от какого-то проекта. Никому не рассказывайте о своих планах, посоветовала таролог.

В полнолуние Тельцы могут принять решение уйти из каких-то отношений.

Что-то происходит за вашей спиной. Ситуация прояснится.

Стоит опасаться воровства.

Гороскоп Таро Близнецы

Карта 2 пентаклей

Вам нужно быть внимательными в финансовых делах. Проявляйте осторожность в тратах, считайте бюджет.

Близнецам также стоит позаботиться о балансе между работой и отдыхом.

Гороскоп Таро Рак

Карта 10 мечей

Карта завершения, ухода. Вы поставите последнюю точку в работе, отношениях. Что-то на вас давило, теперь вы сможете от этого освободиться. Уйдет то, что не приносило вам радости.

Гороскоп Таро Лев

Карта Король мечей

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей по гороскопу), профессионал своего дела, специалист в какой-то области даст Львам совет или консультацию. Благодаря этому человеку вы проанализируете ситуацию и многое вам станет понятно.

Гороскоп Таро Дева

Карта Паж кубков

Девы витают в облаках. Важно визуализировать свои желания. Вы займетесь творчеством, будете рисовать, танцевать, учиться чему-то новому.

Таролог посоветовала: нужно не только мечтать, но и действовать.

Гороскоп Таро Весы

Карта Солнце

Вас ждет радостная новость или приятное событие. У вас будет много энергии, желания расти и развиваться.

Гороскоп Таро Скорпион

Карта Туз мечей

Карта новых возможностей и начинаний. Вы точно знаете, чего хотите. Вы получите важную информацию, появится четкий и ясный план, в каком направлении двигаться.

Гороскоп Таро Стрелец

Карта Звезда

Вы поймали удачу за хвост. Какое-то ваше желание исполнится. Вы увидите, что то, чего вы хотите, является возможным. Вы увидите дорогу, по которой нужно идти, чтобы сбылись мечты.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро Козерог

Карта 5 пентаклей

Козероги будут очень заняты работой. Вы слишком много работаете и мало отдыхаете, это скажется на здоровье, предупредила таролог.

Кому-то из вашего окружения может понадобится финансовая помощь. Если вы ждете каких-то денег, то прибыль будет.

Гороскоп Таро Водолей

Карта Туз пентаклей

Хорошая финансовая карта. Вы получите прибыль, подарок, новую работу. Полнолуние принесет хорошую новость о ваших доходах.

Гороскоп Таро Рыбы

Карта 4 мечей

Карта отдыха. Не стоит торопиться, в жизни важен баланс.

Рыбы поедут на отдых, в санаторий. Вам нужна пауза для того, чтобы восстановиться и впоследствии принять решение.

Смотрите видео - Таро-прогноз Анжелы Перл на полнолуние 21 июля 2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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