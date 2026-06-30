Тайные враги и неожиданное богатство: гороскоп Таро для Дев на июль 2026

Анжела Перл предупредила, что кто-то попытается диктовать Девам свои условия в середине месяца.

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Гороскоп для Дев на июль 2026 по картам Таро / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие знаковые встречи изменят жизнь Дев в середине лета 2026 года

Почему таролог призывает отложить крупные покупки до конца июля

Что принесет Девам карта Суд в конце июля

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Дева.

Таро-прогноз для Дев на июль 2026

Солнце - Таро значение

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Это карта любви к себе, яркости и солнечных дней. Может, вы к морю поедете на юг?

Также это хорошее самочувствие. В целом, Солнце - отличная карта и для денег, и для карьеры, и для здоровья, и для настроения, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Сила - Таро значение

Вы сильнее, чем думаете. В финансовой сфере вы со всем справитесь.

Иерофант - Таро значение

Карта традиций, семьи, уважения и статуса. Может быть, это ваши родители, и вы к ним поедете. Может быть, вас пригласят, допустим, на крестины. Или вам нужно будет обратиться в какие-то государственные органы за справкой или документами.

Королева мечей - Таро значение

Королева мечей - это женщина: Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу. Или кто-то очень неэмоциональный. Может быть юрист, бухгалтер - профессия, где не нужны эмоции. А может, это ваша свекровь (или тёща для мужчин). Не исключено, что это врач - хирург или стоматолог.

Встреча с такой девушкой или женщиной с холодной головой ждет вас в июле. Она будет вам что-то советовать.

3 кубков - Таро значение

Карта означает дружбу, встречи, любовь и знакомства, романтические отношения и свидания. Но также это замечательная карта для рабочих отношений, сотрудничества, партнерства, коллабораций и предложений о совместной работе. Могут быть и сделки: купля-продажа. Но помните, что Меркурий будет ретроградным до 23 июля. Поэтому любые крупные сделки - покупка квартиры, машины, дома, земли, дачи или даже дорогой техники - откладывайте на последнюю неделю июля. До этого момента нежелательно ничего подписывать.

Колесо Фортуны - Таро значение

Прекрасная финансовая карта, карта возможностей. Какие-то двери откроются для вас. Соглашайтесь на новые возможности, советует таролог. Это может быть и поездка в путешествие, и какой-то выигрыш. Что-то вас очень порадует.

2 пентаклей - Таро значение

Может быть переход с одной работы на другую или какая-то подработка. Может быть, вы будете переводить деньги из одного источника в другой, из одной страны в другую.

Крата также означает финансовый баланс. Будут и доходы, и расходы, но деньги придут на то, чтобы оплатить всё, что вам нужно.

9 пентаклей - Таро значение

Очень хорошая финансовая карта. Вы можете многое себе позволить. Вас ждут красивые покупки или походы на спектакли.

Туз жезлов - Таро значение

Карта означает начинание, желание, новое видение. Чем-то вы будете гордиться.

3 мечей - Таро значение

Тройка мечей говорит о том, что может прийти какая-то информация или новость, которая вас расстроит. Или, может быть, это будет плохое самочувствие в какой-то из дней.

2 пентаклей - Таро значение

Может быть даже какой-то переезд, и вам нужны будут деньги. Возможно, к вам кто-то приедет в гости, или вы будете помогать финансово родителям или брату, потому что им срочно понадобятся деньги.

Император - Таро значение

Либо вам нужно будет брать на себя ответственность, строить планы и принимать решения. Либо в вашей жизни появится такойчеловек. Обычно это Овен по гороскопу или мужчина, который говорит: "Всё будет на моих условиях и никак по-другому".

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Король кубков - Таро значение

Эта карта означает мужчину. По гороскопу он Рак, Рыбы или Скорпион. Возможно, этот человек пригласит вас на ужин.

7 жезлов - Таро значение

Семерка жезлов как будто говорит о том, что вы можете находиться в напряжении и готовиться отбивать какие-то удары или защищаться. Будьте уверены: вам ничего не угрожает, и никто не собирается строить против вас какие-то козни.

Суд - Таро значение

Может быть, вы ждете решения суда или подписания каких-то документов? Скорее всего, это будет последняя неделя июля. А если юридическая тема с вами никак не связана, тогда карта Суд показывает момент пробуждения. Как будто вы вдруг ясно поняли, чего вы хотите, чем хотите заниматься, какая у вас цель и к чему вы хотите прийти.

Смотрите видео - Таро прогноз для Дев на июль 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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