Тайные враги и неожиданное богатство: гороскоп Таро для Дев на июль 2026

Вы узнаете:
- Какие знаковые встречи изменят жизнь Дев в середине лета 2026 года
- Почему таролог призывает отложить крупные покупки до конца июля
- Что принесет Девам карта Суд в конце июля
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Дева.
Таро-прогноз для Дев на июль 2026
Солнце - Таро значение
Это карта любви к себе, яркости и солнечных дней. Может, вы к морю поедете на юг?
Также это хорошее самочувствие. В целом, Солнце - отличная карта и для денег, и для карьеры, и для здоровья, и для настроения, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Сила - Таро значение
Вы сильнее, чем думаете. В финансовой сфере вы со всем справитесь.
Иерофант - Таро значение
Карта традиций, семьи, уважения и статуса. Может быть, это ваши родители, и вы к ним поедете. Может быть, вас пригласят, допустим, на крестины. Или вам нужно будет обратиться в какие-то государственные органы за справкой или документами.
Королева мечей - Таро значение
Королева мечей - это женщина: Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу. Или кто-то очень неэмоциональный. Может быть юрист, бухгалтер - профессия, где не нужны эмоции. А может, это ваша свекровь (или тёща для мужчин). Не исключено, что это врач - хирург или стоматолог.
Встреча с такой девушкой или женщиной с холодной головой ждет вас в июле. Она будет вам что-то советовать.
3 кубков - Таро значение
Карта означает дружбу, встречи, любовь и знакомства, романтические отношения и свидания. Но также это замечательная карта для рабочих отношений, сотрудничества, партнерства, коллабораций и предложений о совместной работе. Могут быть и сделки: купля-продажа. Но помните, что Меркурий будет ретроградным до 23 июля. Поэтому любые крупные сделки - покупка квартиры, машины, дома, земли, дачи или даже дорогой техники - откладывайте на последнюю неделю июля. До этого момента нежелательно ничего подписывать.
Колесо Фортуны - Таро значение
Прекрасная финансовая карта, карта возможностей. Какие-то двери откроются для вас. Соглашайтесь на новые возможности, советует таролог. Это может быть и поездка в путешествие, и какой-то выигрыш. Что-то вас очень порадует.
2 пентаклей - Таро значение
Может быть переход с одной работы на другую или какая-то подработка. Может быть, вы будете переводить деньги из одного источника в другой, из одной страны в другую.
Крата также означает финансовый баланс. Будут и доходы, и расходы, но деньги придут на то, чтобы оплатить всё, что вам нужно.
9 пентаклей - Таро значение
Очень хорошая финансовая карта. Вы можете многое себе позволить. Вас ждут красивые покупки или походы на спектакли.
Туз жезлов - Таро значение
Карта означает начинание, желание, новое видение. Чем-то вы будете гордиться.
3 мечей - Таро значение
Тройка мечей говорит о том, что может прийти какая-то информация или новость, которая вас расстроит. Или, может быть, это будет плохое самочувствие в какой-то из дней.
2 пентаклей - Таро значение
Может быть даже какой-то переезд, и вам нужны будут деньги. Возможно, к вам кто-то приедет в гости, или вы будете помогать финансово родителям или брату, потому что им срочно понадобятся деньги.
Император - Таро значение
Либо вам нужно будет брать на себя ответственность, строить планы и принимать решения. Либо в вашей жизни появится такойчеловек. Обычно это Овен по гороскопу или мужчина, который говорит: "Всё будет на моих условиях и никак по-другому".
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Король кубков - Таро значение
Эта карта означает мужчину. По гороскопу он Рак, Рыбы или Скорпион. Возможно, этот человек пригласит вас на ужин.
7 жезлов - Таро значение
Семерка жезлов как будто говорит о том, что вы можете находиться в напряжении и готовиться отбивать какие-то удары или защищаться. Будьте уверены: вам ничего не угрожает, и никто не собирается строить против вас какие-то козни.
Суд - Таро значение
Может быть, вы ждете решения суда или подписания каких-то документов? Скорее всего, это будет последняя неделя июля. А если юридическая тема с вами никак не связана, тогда карта Суд показывает момент пробуждения. Как будто вы вдруг ясно поняли, чего вы хотите, чем хотите заниматься, какая у вас цель и к чему вы хотите прийти.
Смотрите видео - Таро прогноз для Дев на июль 2026 от Анжелы Перл:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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