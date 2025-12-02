Трех знаков зодиака ждет феерическое везение - список избранников Вселенной

Китайских знаков зодиака ждет День разрушения.

Кому повезет 2 декабря / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Трех китайских знаков зодиака 2 декабря ждет удача и везение. Вторник - День разрушения под знаком Деревянной Змеи. Эта комбинация будет ощущаться острее, яснее и интуитивнее, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что День разрушения не является негативным. Он просто избавляет от привычек, ожиданий, обязательств или эмоциональных моделей, которые блокировали движение, передает Главред.

Для кого откроются новые возможности 2 декабря:

Змея

Вторник принесет вам необычную интуицию. Вы можете почувствовать, что беспокойство, старое ожидание или затяжной дискомфорт нужно освободить. Удача приходит, когда вы наконец видите настоящую правду о ситуации. В это время разговоры налаживаются, финансовая ситуация упрощается, или план, который, как вы думали, разваливается, открывает более простой путь вперед.

Тигр

2 декабря вы чувствуете большое изменение в своих приоритетах. Что-то, чему вы уделяли много времени, внимания или забот, внезапно кажется менее важным, и это осознание освобождает энергию. Вы получите возможность, содержательное сообщение или ощущение направления, которого раньше не было. Вторник вознаграждает вашу готовность к переменам.

Лошадь

В этот день вы почувствуете немедленное облегчение. День разрушения помогает вам определить, что вас тяготит. Как только вы отпустите это, вы почувствуете себя более легкими и более энергичными. Вы увидите прогресс в чем-то, что зашло в тупик. Вы также можете получить неожиданное предложение, которое облегчит вашу жизнь.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

