Ничего не докажешь: 6 самых упрямых знаков зодиака

В астрологии есть знаки, известные своей стойкостью, принципиальностью и настоящим "несгибаемым" характером. Наиболее упрямыми, по мнению специалистов, считаются Телец, Козерог, Овен, Дева, Водолей и Близнецы — каждый по своей причине.
Абсолютным лидером рейтинга стал Телец — знак, который почти невозможно переубедить. Его упрямство связано с природой символа — быка. Представители этого знака живут по строгому внутреннему кодексу и крайне редко выходят за его рамки. Но именно эта твердая позиция часто помогает Тельцам достигать целей там, где другие давно сдаются.
Козерог занял вторую строчку, однако его упрямство проявляется выборочно — только в вопросах, где он уверен. Чтобы изменить его мнение, нужны неопровержимые факты. Козероги независимы, полагаются на опыт и собственные решения, что делает их устойчивыми к внешнему влиянию.
Третьими стали Овны, для которых любая ситуация — это состязание. Они стремятся к лидерству и крайне болезненно реагируют на попытки поставить под сомнение их решение. Уступить только ради мира? Это точно не про Овнов.
На четвертом месте — Девы. Несмотря на аналитичность, они могут упорно настаивать на своем, даже понимая, что ошибаются. Желание все контролировать и самостоятельно делать выбор делает их жесткими и часто непоколебимыми в спорах.
Пятую позицию заняли Водолеи — идеалисты, которые твердо держатся своих прогрессивных взглядов. Они готовы выслушать собеседника, но все равно поступят по-своему. Если Водолей решил, что прав, изменить его мнение практически нереально.
Замыкают список Близнецы, чье упрямство проявляется точечно — чаще в мелочах. Они могут спорить о выборе фильма или маршрута для прогулки, но в серьезных вопросах способны услышать и принять разумный аргумент, если он действительно убедителен.
