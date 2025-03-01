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Три счастливых дня в марте для каждого знака: астрологи озвучили даты

Даяна Швец
1 марта 2025, 05:30
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У всех знаков зодиака в марте выпадут такие даты, когда фортуна будет на их стороне.
знаки зодиака, весна, удача
Лучшие дни для важных решений / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Какие дни марта изменят вашу жизнь
  • В какой период планировать важные дела

В марте каждый знак зодиака получит по крайней мере три дня, когда удача будет на их стороне. Это отличное время для важных решений, новых начинаний и достижения поставленных целей. Главред со ссылкой на РБК объясняет, когда стоит действовать решительно.

  • Овен: 7, 12, 25 марта - энергетический подъем, карьерные возможности и приятные перемены в личной жизни.
  • Телец: 3, 15, 28 марта - финансовый успех, неожиданные перемены на работе, удачные предложения.
  • Близнецы: 5, 18, 30 марта - время новых знакомств, правильных решений и личных трансформаций.
  • Рак: 9, 14, 27 марта - гармония, спокойствие и укрепление отношений с близкими.
  • Лев: 6, 17, 29 марта - романтика, творческий подъем и удачные риски.
  • Дева: 4, 16, 31 марта - карьерные успехи, приятные сюрпризы и гармония в личной жизни.
  • Весы: 8, 19, 26 марта - важные решения, баланс и судьбоносные встречи.
  • Скорпион: 2, 11, 23 марта - финансовые возможности, уверенность в себе и приятные события.
  • Стрелец: 10, 21, 24 марта - идеальное время для путешествий, обучения и знакомств.
  • Козерог: 1, 13, 22 марта - карьерный рост, укрепление личных связей, успех в делах.
  • Водолей: 7, 20, 28 марта - время для творческих прорывов и реализации идей.
  • Рыбы: 5, 15, 30 марта - эмоциональный баланс, новые перспективы и исполнение желаний.

Кстати, также астрологи рассказывали, какие знаки покорят мир весной 2025 года.

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