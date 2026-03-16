Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

Виталий Кирсанов
16 марта 2026, 15:43
Многие люди могут почувствовать, что вокруг появляется больше возможностей для роста и развития.
После 16 марта 2026 года для некоторых представителей зодиакального круга начинается период благоприятных перемен. Астрологическое влияние Лилит помогает избавиться от старых привычек и моделей поведения, уже не приносящих пользы. Этот транзит символизирует обновление и открывает путь к новым возможностям и перспективам. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

Многие люди в это время могут почувствовать, что вокруг появляется больше возможностей для роста и развития. Однако для трёх знаков зодиака этот период станет особенно удачным.

Лев

Для Львов наступает время снова заявить о себе. Ранее вы могли ощущать, что находитесь в тени или остаетесь незамеченными, что постепенно влияло на настроение. Теперь ситуация начинает меняться: вы возвращаете уверенность в себе и снова оказываетесь в центре внимания.

Энергия Лилит усиливает ваше желание проявлять себя, и это приносит положительные результаты. Идеи, проекты и инициативы, которые вы предлагаете окружающим, начинают вызывать интерес. Уже в начале недели возможно появление перспективного предложения, связанного с работой или творчеством. Новые знакомства и профессиональные контакты могут сыграть важную роль в дальнейшем развитии.

Дева

Для Дев этот период может стать временем внутреннего освобождения. Прямое движение Лилит помогает перестать слишком сильно ограничивать себя и даёт смелость действовать решительнее.

Вы нередко склонны долго анализировать ситуацию, из-за чего хорошие возможности иногда проходят мимо. Сейчас же появляется шанс изменить этот подход. Вы начинаете доверять своей интуиции и решаетесь на шаги, которые ранее откладывали.

Как только вы перестанете сомневаться в собственных силах, перед вами могут открыться новые перспективы и интересные возможности.

Близнецы

Близнецы могут осознать, что часто сдерживают свои мысли и эмоции в общении с окружающими. Иногда вы избегаете откровенных разговоров даже с близкими людьми, опасаясь недопонимания или конфликтов.

Однако влияние Лилит побуждает вас говорить честно и открыто. В ближайшее время вы можете решиться выразить то, что давно хотели сказать. И вопреки ожиданиям это не приведёт к ссорам. Напротив, искренность поможет наладить взаимопонимание и укрепить отношения.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

16:55Политика
Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:41Война
Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:22Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Последние новости

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

Реклама
15:03

В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

14:55

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

14:55

Не только в Киеве: в Украине есть ещё одна "Родина-мать" — где её можно увидеть

14:34

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

14:23

Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

14:18

Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

13:53

При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

13:50

Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

13:25

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

Реклама
12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

11:44

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:32

Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

11:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 марта (обновляется)

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

11:10

Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицейВидео

11:00

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушкуФото

10:58

В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

10:46

Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

10:43

ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

10:23

Директор Львовского территориального управления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ – экс-прокурор

10:07

Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

09:55

"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

09:53

Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

Реклама
08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

08:25

"Будет очень плохо для будущего НАТО": Трамп угрожает союзникам из-за войны в Иране

08:13

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:04

Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

06:56

Атака "Шахедов" на Харьков и Запорожье: тысячи людей остались без света

03:45

В СССР скрыли правдивую историю Краматорска — что нашли под городомВидео

03:00

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушекВидео

02:30

Принц Уильям показал домашнее фото принцессы Дианы: "Сегодня и каждый день"

