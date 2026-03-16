Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

После 16 марта 2026 года для некоторых представителей зодиакального круга начинается период благоприятных перемен. Астрологическое влияние Лилит помогает избавиться от старых привычек и моделей поведения, уже не приносящих пользы. Этот транзит символизирует обновление и открывает путь к новым возможностям и перспективам. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.
Многие люди в это время могут почувствовать, что вокруг появляется больше возможностей для роста и развития. Однако для трёх знаков зодиака этот период станет особенно удачным.
Лев
Для Львов наступает время снова заявить о себе. Ранее вы могли ощущать, что находитесь в тени или остаетесь незамеченными, что постепенно влияло на настроение. Теперь ситуация начинает меняться: вы возвращаете уверенность в себе и снова оказываетесь в центре внимания.
Энергия Лилит усиливает ваше желание проявлять себя, и это приносит положительные результаты. Идеи, проекты и инициативы, которые вы предлагаете окружающим, начинают вызывать интерес. Уже в начале недели возможно появление перспективного предложения, связанного с работой или творчеством. Новые знакомства и профессиональные контакты могут сыграть важную роль в дальнейшем развитии.
Дева
Для Дев этот период может стать временем внутреннего освобождения. Прямое движение Лилит помогает перестать слишком сильно ограничивать себя и даёт смелость действовать решительнее.
Вы нередко склонны долго анализировать ситуацию, из-за чего хорошие возможности иногда проходят мимо. Сейчас же появляется шанс изменить этот подход. Вы начинаете доверять своей интуиции и решаетесь на шаги, которые ранее откладывали.
Как только вы перестанете сомневаться в собственных силах, перед вами могут открыться новые перспективы и интересные возможности.
Близнецы
Близнецы могут осознать, что часто сдерживают свои мысли и эмоции в общении с окружающими. Иногда вы избегаете откровенных разговоров даже с близкими людьми, опасаясь недопонимания или конфликтов.
Однако влияние Лилит побуждает вас говорить честно и открыто. В ближайшее время вы можете решиться выразить то, что давно хотели сказать. И вопреки ожиданиям это не приведёт к ссорам. Напротив, искренность поможет наладить взаимопонимание и укрепить отношения.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
