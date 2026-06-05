Три знака зодиака ждет действительно приятный сюрприз: кому повезет больше всего

В пятницу будет господствовать энергия Металлической Собаки.

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Кому скоро улыбнется удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому астрологи прогнозируют успех уже 5 июня

Какие события могут изменить жизнь к лучшему

Три китайских знака зодиака ждет большая удача и успех 5 июня. Астрологи подчеркивают, что пятница – День стабильности, которым управляет энергия Металлической Собаки.

В китайской астрологии Дни стабильности часто являются именно тем временем, когда что-то начинает ощущаться безопасно. В то же время энергия Металлической Собаки не терпит фальшивых обещаний и тщетных усилий, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Каким знакам зодиака повезет в пятницу

Собака

То, что вы ждали, услышать или увидеть, наконец-то придет в пятницу. Что интересно, этот момент будет меньше, чем облегчение, которое придет вслед за ним. Как только это произойдет, вы перестанете проверять, волноваться и удивляться. Вся та энергия, которую вы тратили на неопределенность, вдруг станет доступной для чего-то гораздо более интересного.

Лошадь

5 июня состоится разговор, который полностью изменит вашу уверенность. Однако именно это и сделает ситуацию гораздо лучше для вас. Вы перестанете воспринимать свою цель как какую-то далекую мечту и начнете относиться к ней, как к реальному плану.

Обезьяна

В этот день кто-то напомнит вам, как сильно вы изменились за последний год. Вы по-другому относитесь к вещам и справляетесь с проблемами. Вы также осознаете, насколько сильнее и умнее стали за это время. Этот момент поразит вас сильнее, чем любая победа.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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