У кого летом реализуются самые смелые желания: гороскоп Таро на июль 2026

Вы узнаете:
- Какие судьбоносные перемены ждут Львов из-за грядущего затмения
- Почему таролог рекомендует проявить мягкую силу в июле
- Что предвещает Львам мистическая карта Маг в середине лета
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Лев.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 12 августа состоится затмение в знаке Льва. И обычно затмение может ощущаться как минимум за месяц. Таким образом, с 12 июля вы можете чувствовать какие-то изменения в вашей жизни.
5 жезлов - Таро значение
Кто-то будет против, кто-то будет завидовать, кто-то не очень будет рад вашему счастью или вашему везению. Вам нужно будет показать свою силу.
"Может быть, лучше проявить мягкую силу, и тогда всё легче будет происходить. Но эта карта хороша для соревнований, спортивных состязаний, например - очень здорово использовать эту энергию. Нужно будет преодолевать какие-то препятствия, особенно в начале месяца", - отметила таролог.
Император - Таро значение
Берите контроль в свои руки, берите ответственность на себя, принимайте решения. Эта карта может символизировать вашего мужа или работодателя, который не будет отпускать вас с работы.
Не исключено, что эта карта обозначает чиновника или человека, занимающего пост или обладающего властью.
Паж жезлов - Таро значение
Вы можете получить письмо, сообщение, емейл. Ответ, скорее всего, вас порадует. У вас появятся новые планы.
9 жезлов - Таро значение
Может быть поездка за границу. Или вам нужно будет продемонстрировать свои личные границы.
Карта также показывает, что вам нужно затянуть пояс и сесть на диету, чтобы влезть в любимое платье.
Туз пентаклей - Таро значение
Лтьвов ждет хороший финансовый месяц, откроются новые финансовые возможности.
Если вы получите предложение - принимайте его и начинайте действовать после 23 июля, когда Меркурий развернется. Могут быть очень хорошие финансовые предложения, возможности, работа, проект, клиент - всё, что даст финансовый результат.
Колесо Фортуны - Таро значение
Поворот к лучшему, поездка, путешествие. И деньги тоже идут по Колесу Фортуны.
6 жезлов - Таро значение
Карта победы, выступления, сцены, триумфа. Вам будут аплодировать, вы будете звездой и собой точно останетесь довольны.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Маг - Таро значение
Это карта номер один. Ваши мысли могут материализоваться. Вы как волшебник, как маг можете сделать так, что желание исполнится. Но следите за своими мыслями, обязательно думайте только о том, чего вы действительно хотите в своей жизни.
10 мечей - Таро значение
Что-то завершается. Даже если это для вас болезненно, и вы не хотите с чем-то расставаться или не хотите сказать кому-то правду в глаза, но что-то нужно будет закончить, отрезать от себя и отпустить. Может быть, кто-то уйдет из вашей жизни.
5 пентаклей - Таро значение
Львам придется оказать финасовую поддержку родственникам или друзьям.
Колесница - Таро значение
Карта обозначает движение вперед, триумф, успех, поездку. Вы управляете своей жизнью.
10 кубков - Таро значение
Карта настоящих чувств, любви, заботы, тепла, исполнения желаний. Это могут быть и романтические отношения, и встреча друзей, и поездка к бабушке, и какой-то подарок от души. Просто замечательная карта счастливых эмоций, когда вы увидите, что вас любят и ценят.
2 кубков - Таро значение
Эта карта хороша для любви. Львов ждут эмоции, чувства, свидания, приглашение на ужин, совместная поездка.
Бизнес-партнерство принесет деньги. Если вы занимаетесь тем, что любите, то вы получите огромное удовольствие.
Смотрите видео - Таро прогноз для Львов на июль 2026 от Анжелы Перл:
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Что стоит учитывать читателю
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