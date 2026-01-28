Укр
Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

Мария Николишин
28 января 2026, 04:30
Знаков зодиака ждут смелые, но необходимые перемены.
Кого ждет значительная удача / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака найдет лучшие возможности
  • Для кого наступит эра достатка

28 января откроет путь к значительной удаче и процветанию сразу трем китайским знакам зодиака. Среда приходится на День устранения под знаком Водяного Тигра, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что Дни устранения очищают то, что истощает импульс, чтобы удача действительно могла прийти. С энергией Водяного Тигра изменения происходят смело и инстинктивно, передает Главред.

Какие знаки зодиака поймают удачу за хвост

Тигр

В среду вы перестанете терпеть то, что постоянно сбивает вас с курса. Это может быть финансовая привычка или динамика. Как только вы от этого откажетесь, облегчение наступит немедленно. Процветание проявляется как восстановленный импульс. Вы двигаетесь быстрее, как только тормоз исчезает, и это движение вперед привлекает лучшие возможности.

Лошадь

28 января полностью изменит ваше отношение к усилиям, которые вы прилагали. Вы перестаете настаивать на чем-то, что пожирало вашу энергию. Это решение освобождает время и внимание. Финансовая удача приходит от перенаправления стремления, а не от его выгорания. Ваша эра изобилия наступила.

Свинья

Энергия этого дня позволит вам перестать перенапрягаться. Вы можете осознать, что не стоит говорить "да" из чувства вины. После этого вещи начнут казаться более сбалансированными. Удача проявляется как эмоциональное и финансовое облегчение одновременно.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

