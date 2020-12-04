"Удачливый знак": астролог сказал, кому откроются денежные возможности

Перед Козерогами в декабре могут открыться денежные возможности, поделился астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 для Козерога и отметил, что представители этого знака Зодиака будут удачливы.

Козерогам особенно будет фартить в делах, которые связаны с новыми проектами и с недвижимостью, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что перед представителями этого знака откроются новые возможности, в частности денежные.

Росс отметил, что во второй половине декабря Козероги могут смело создавать свое дело.

"…Козерогу пойдут на пользу путешествия, особенно в горы, где он может найти сюрприз. В декабре он может влюбиться…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что Козерог может стать неплохим директором. Эксперт отмечал, что представители этого знака Зодиака наверняка будут хороши в менеджменте.

Астролог прогнозировал, что лучшие сферы деятельности для Козерогов – недвижимость и строительство, банковское дело и финансы.