"Удачливый знак": астролог сказал, кому откроются денежные возможности

Земному знаку Зодиака особенно будет фартить в делах, связанных с недвижимостью и новыми проектами, спрогнозировал эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 для Козерога и отметил, что представители этого знака Зодиака будут удачливы.
Козерогам особенно будет фартить в делах, которые связаны с новыми проектами и с недвижимостью, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что перед представителями этого знака откроются новые возможности, в частности денежные.
Росс отметил, что во второй половине декабря Козероги могут смело создавать свое дело.
"…Козерогу пойдут на пользу путешествия, особенно в горы, где он может найти сюрприз. В декабре он может влюбиться…", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что Козерог может стать неплохим директором. Эксперт отмечал, что представители этого знака Зодиака наверняка будут хороши в менеджменте.
- Астролог прогнозировал, что лучшие сферы деятельности для Козерогов – недвижимость и строительство, банковское дело и финансы.
Знак Зодиака Козерог
Всего есть 12 знаков Зодиака. Козерог – один из трех земных знаков.
Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
Автор: Екатерина Присяжнюк