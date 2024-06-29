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Угроза блэкаута: астролог предсказал, сможет ли Россия оставить Украину зимой без света и тепла

Олег Макаров
29 июня 2024, 09:00
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В трёх городах Украины зимой будет архисложно с отключениями света и тепла, считает астролог Влад Росс.
Отключения света в Украине – астролог рассказал, чего ждать зимой
Астролог Влад Росс рассказал, грозит ли Украине зимой блэкаут / Главред

Несмотря на то, что Россия систематически наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, и украинцы ежедневно часами сидят без света, погрузить в блэкаут нашу страну ей не удастся. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, Украину что осенью, что зимой ждут лишь веерные отключения света, не более того.

"Блэкаута не будет, поскольку возобновилась помощь стран Запада. К том же к отопительному сезону Украина сумеет отремонтировать и восстановить многие поврежденные энергообъекты. Будут веерные отключения, но не такие страшные, как пугают. До блэкаута не дойдёт", – заверил Влад Росс.

Однако астролог предостерёг, что Россия готовится массированно обстреливать украинские города поздней осенью и зимой, чтобы полностью лишить украинцев света и тепла, однако это врагу не удастся.

"У России фактически закончились ракеты, и она усиленно пытается производить их, готовясь массированно обстреливать Украину поздней осенью и зимой, чтобы оставить украинцев без света и тепла. Но, несмотря на это, блэкаут Украине не грозит, и Киев не замёрзнет, потому что в сентябре Patriot будут стоять под каждым большим городом. Они точно будут прикрывать Киев, Одессу, Днепр, Харьков, Львов. Плюс уже будут F-16, которые тоже смогут отбивать всю ту навалу, которая будет лететь на нас", – отметил Влад Росс.

Астролог также напомнил, что многочасовые отключения электроэнергии сейчас связаны с тем, что в Украине ремонтируются два блока АЭС, и к холодам этот фактор будет устранён, а сейчас можно потерпеть.

"Лучше посидеть без света летом, чем зимой", – добавил Влад Росс.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, какой будет ситуация в Украине с отключениями света и тепла зимой:

По прогнозу астролога, наиболее непростая ситуация осенью и зимой с отключениями света может быть в трёх городах Украины.

"Самая сложная ситуация со светом и теплом будет в Харькове, Одессе и Киеве. Тут будет архисложно. А в городах вроде Днепра, Львова и Запорожья всё будет нормально, все будут со светом. Напряжёнка будет только в трёх городах", – отметил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал год, когда завершится война в Украине, и она вернётся к границам 1991 года. Также Влад Росс предсказал сроки, когда Украина станет членом НАТО и Евросоюза.

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