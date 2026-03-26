Уран уходит, и жизнь меняется: гороскоп для Тельцов на апрель 2026 года

Анна Ярославская
26 марта 2026, 05:30
В жизни Тельцов начнется новый цикл на семь лет. Подробности раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2026 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему важен выход Урана из знака Телец
  • Какие перемены произойдут в личной жизни
  • Когда нужно избавляться от лишнегои завершать дела

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главное событие месяца — Уран покидает знак Тельца. Эта планета нестабильности, неожиданных перемен и хаоса находилась в Тельце с небольшим перерывом с мая 2018 года. За это время в вашей жизни мог начаться длительный период перемен — примерно на 7–8 лет.

И вот он подходит к завершению: 27 апреля Уран окончательно покидает знак Тельца и не вернётся сюда ещё 84 года. Это важный рубеж. С одной стороны, вы могли лучше узнать себя, с другой — этот период мог принести нестабильность, особенно в отношениях. У многих Тельцов за последние годы могли происходить расставания или сложности как в личной жизни, так и в работе.

Теперь Уран переходит в сектор финансов и работы на ближайшие 7 лет. Это планета свободы, поэтому у многих Тельцов появится желание работать на себя, уйти во фриланс или попробовать что-то совершенно новое. Возможны необычные идеи, предложения и даже нестандартные профессии. Также у вас могли быть необычные отношения, но теперь подобная "непредсказуемость" проявится в работе.

Уже в апреле Тельцы могут почувствовать первые изменения: неожиданные повороты в карьере, перевод на новое место или даже увольнение. Все эти перемены выведут вас на новый уровень. Возможны и неожиданные финансовые поступления.

Ещё один важный акцент месяца — 12-й дом гороскопа. Это сфера завершений, освобождения, внутреннего роста и духовности. Вам может захотеться отпустить прошлое, заняться собой, пересмотреть ценности. Также этот дом связан с дальними поездками, работой на расстоянии, уединением, отдыхом или даже пребыванием в санаториях и клиниках.

2 апреля — полнолуние в шестом доме. Оно связано с работой, здоровьем и повседневной жизнью. Может появиться ясность в рабочих вопросах: проекты, отношения с начальством или клиентами. Также могут "всплыть" бытовые задачи, которые давно требовали внимания.

Это полнолуние может подтолкнуть вас к изменениям в образе жизни: вы решите заняться здоровьем, изменить питание, отказаться от вредных привычек или начать заниматься спортом. Возможны и новости, связанные со здоровьем — например, смена врача или лечения.

10 апреля — Марс входит в 12-й дом до 19 мая.Это период активного "расхламления" — как в жизни, так и внутри себя. Вы можете избавляться от лишнего, завершать старые дела, готовиться к новому этапу. Возможны поездки, духовные практики, уединение или работа "за кулисами".

16 апреля — Меркурий также переходит в 12-й дом. Это может принести новости из прошлого: сообщения от старых знакомых, возвращение к прежним делам или документам. Возможны контакты с людьми из других стран или издалека.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 апреля — новолуние. У вас появится новая идея, поездка, проект или даже отношения, о которых вы пока не хотите рассказывать. Также это хорошее время для благотворительности, отдыха и внутренней перезагрузки.

21 апреля — Солнце входит в знак Тельца. Начинается ваш личный период силы. Энергии станет больше, вы будете в центре внимания, почувствуете уверенность и желание действовать.

25 апреля — Венера переходит во второй дом гороскопа. До этого она находилась в вашем знаке и приносила удовольствие, красоту и приятные моменты. После 25 апреля акцент сместится на деньги: возможны доходы, подарки, приятные покупки.

Детальный гороскоп для Тельцов на март 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп гороскоп на апрель гороскоп Телец Анжела Перл гороскоп 2026
Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

07:04Мир
На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

01:42Фронт
РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

07:04

Трамп хочет закончить войну в Иране и перейти к новому вызову: что он задумал - WSJ

07:01

НАТО может распасться: Притула объяснил причинумнение

05:30

Уран уходит, и жизнь меняется: гороскоп для Тельцов на апрель 2026 года

04:34

Как сказать "волшебный пендель" на украинском - правильный вариант мало кто знаетВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дворецкого за 23 секунды

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
03:30

Откроется "золотое окно" возможностей: какие знаки зодиака поймают волну успеха

03:02

Какие пять вещей подрывают доверие кошки: многие владельцы делают их каждый деньВидео

02:40

Волочкова раскрыла детали дружбы с Пугачевой - Примадонна проигнорировала

02:22

Постный майонез без молока и яиц: как приготовить нежный соус за несколько минут

Реклама
02:05

Бывшая жена Потапа рассказала о его состоянии сейчас

01:43

Мисс Украина-Вселенная рассталась с бойфрендом

01:42

На ключевом направлении противник изменил тактику атак: в ВСУ раскрыли цель

00:54

"Полностью все вырезаем": Lida Lee рассказала о борьбе с раком

00:50

"У нас есть лидеры": Ребров раскрыл план на полуфинал плей-офф против Швеции

25 марта, среда
23:07

РФ пыталась шантажировать США и предлагала "сделку" по Украине - Зеленский

23:06

В Одессе водитель открыл огонь из автомата по полицейским: первые подробности

23:05

Крепкая позиция Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

23:00

Раскрыт сценарий войны РФ против стран Балтии — будет ли Кремль воевать на два фронта

22:44

Рассада вянет после пересадки: три основных условия успешной пикировкиВидео

22:04

Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

Реклама
21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

21:17

Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

21:02

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

20:53

Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

20:52

Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

20:22

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

20:21

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

20:09

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

19:57

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

19:40

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

19:35

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

19:28

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:11

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

19:02

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

18:51

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

Реклама
18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

