Уран уходит, и жизнь меняется: гороскоп для Тельцов на апрель 2026 года

В жизни Тельцов начнется новый цикл на семь лет. Подробности раскрыла Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/uran-uhodit-i-zhizn-menyaetsya-goroskop-dlya-telcov-na-aprel-2026-goda-10751801.html Ссылка скопирована

Гороскоп на апрель 2026 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл

Вы узнаете:

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, главное событие месяца — Уран покидает знак Тельца. Эта планета нестабильности, неожиданных перемен и хаоса находилась в Тельце с небольшим перерывом с мая 2018 года. За это время в вашей жизни мог начаться длительный период перемен — примерно на 7–8 лет.

видео дня

И вот он подходит к завершению: 27 апреля Уран окончательно покидает знак Тельца и не вернётся сюда ещё 84 года. Это важный рубеж. С одной стороны, вы могли лучше узнать себя, с другой — этот период мог принести нестабильность, особенно в отношениях. У многих Тельцов за последние годы могли происходить расставания или сложности как в личной жизни, так и в работе.

Теперь Уран переходит в сектор финансов и работы на ближайшие 7 лет. Это планета свободы, поэтому у многих Тельцов появится желание работать на себя, уйти во фриланс или попробовать что-то совершенно новое. Возможны необычные идеи, предложения и даже нестандартные профессии. Также у вас могли быть необычные отношения, но теперь подобная "непредсказуемость" проявится в работе.

Уже в апреле Тельцы могут почувствовать первые изменения: неожиданные повороты в карьере, перевод на новое место или даже увольнение. Все эти перемены выведут вас на новый уровень. Возможны и неожиданные финансовые поступления.

Ещё один важный акцент месяца — 12-й дом гороскопа. Это сфера завершений, освобождения, внутреннего роста и духовности. Вам может захотеться отпустить прошлое, заняться собой, пересмотреть ценности. Также этот дом связан с дальними поездками, работой на расстоянии, уединением, отдыхом или даже пребыванием в санаториях и клиниках.

2 апреля — полнолуние в шестом доме. Оно связано с работой, здоровьем и повседневной жизнью. Может появиться ясность в рабочих вопросах: проекты, отношения с начальством или клиентами. Также могут "всплыть" бытовые задачи, которые давно требовали внимания.

Это полнолуние может подтолкнуть вас к изменениям в образе жизни: вы решите заняться здоровьем, изменить питание, отказаться от вредных привычек или начать заниматься спортом. Возможны и новости, связанные со здоровьем — например, смена врача или лечения.

10 апреля — Марс входит в 12-й дом до 19 мая.Это период активного "расхламления" — как в жизни, так и внутри себя. Вы можете избавляться от лишнего, завершать старые дела, готовиться к новому этапу. Возможны поездки, духовные практики, уединение или работа "за кулисами".

16 апреля — Меркурий также переходит в 12-й дом. Это может принести новости из прошлого: сообщения от старых знакомых, возвращение к прежним делам или документам. Возможны контакты с людьми из других стран или издалека.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 апреля — новолуние. У вас появится новая идея, поездка, проект или даже отношения, о которых вы пока не хотите рассказывать. Также это хорошее время для благотворительности, отдыха и внутренней перезагрузки.

21 апреля — Солнце входит в знак Тельца. Начинается ваш личный период силы. Энергии станет больше, вы будете в центре внимания, почувствуете уверенность и желание действовать.

25 апреля — Венера переходит во второй дом гороскопа. До этого она находилась в вашем знаке и приносила удовольствие, красоту и приятные моменты. После 25 апреля акцент сместится на деньги: возможны доходы, подарки, приятные покупки.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред