'Успеть до 20-х чисел марта': Влад Росс рассказал о кардинальных изменениях на работе

Астролог Влад Росс рассказал астрологический прогноз на март 2024 года. Он отметил, что первый месяц весны станет периодом романтических отношений и кардинальных изменений на работе.
Росс объяснил, что планета деловой активности Марс до 23 марта 2024 года будет идти по знаку Водолея, а затем перейдет в Рыбы.
"В знаке Водолея Марс всегда себя чувствует деятельным, активным, поэтому новые планы и проекты лучше успеть завершить до 20-х чисел марта. Тем более, там начнется затмение. В это время многое можно успеть, особенно проекты, где нужна командная работа, коллективная энергия. Это благоприятный период для бизнеса, ставок, открытия ФОПов, но все это до 20 марта", - отметил астролог.
Он рекомендует также проверять различные новые гипотезы о бизнесе, ведь Водолей обожает все новое и любит заглядывать далеко вперед. Поэтому решать вопросы старыми методами в марте не стоит - лучше испробовать что-то новое.
"Вблизи новолуния 10 марта Марс создаст напряженный аспект с Ураном, и это будет временем форс-мажоров. Поэтому лучше 9-11 числа не проводить важных встреч и не вести важную деятельность. 8 марта этот транзит может быть очень ярко проявлен, в связи с чем будет большой риск различных неожиданных ситуаций. В это время можно многое потерять, сделав что-то не то. Но возможны и такие события, когда звезды будут заставлять вас что-то менять", - написал Росс.
После 23 марта Марс окажется в знаке Рыб, а это может раскрыть тайные дела.
"Убедитесь в том, что ваш бизнес работает в соответствии с правовыми нормами, иначе придется пообщаться с налоговой. В этот период будет множество стрессовых ситуаций и ненужных проблем", - добавил астролог.
Он также рассказал, что в конце марта Меркурий будет статичным, а потому все вопросы будут решаться очень медленно. Так же замедлятся дела в бизнесе.
"Особенно это заметят торговцы на рынках: не будет кассы, продажи не будут идти. В любом случае, какие-то дела будут идти более-менее удачно, поэтому лучше все равно действовать, не дожидаясь апреля, когда Меркурий станет и вовсе ретроградным", - добавил Росс.
Неудачные дни для любых деловых процессов, когда лучше не проводить встречи и не обсуждать важные проекты, а также не регистрировать фирмы: 9-10 и 23-27 марта.
Смотрите прогноз астролога Влада Росса на март-2024:
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
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