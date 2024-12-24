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В 2025 году решится судьба войны у Украине: Влад Росс назвал месяц

Анна Ярославская
24 декабря 2024, 11:50
162
В новом году будут опасные моменты в плане возможности применения "Орешника" с ядерной боеголовкой, предупредил атролог.
Влад Росс, гороскоп
Влад Росс назвал опасные месяцы 2025 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда в Кремле может произойти переворот
  • В каком месяце решится судьба войны в Украине
  • Чем опасен Ретроградный Меркурий в 2025 году

Астролог Влад Росс составил гороскоп 2025 и назвал опасные периоды нового года. В определенные месяцы может быть обострение на фронте и мировой финансовый кризис.

По словам специалиста, в 2025 году будет несколько опасных и напряжённых моментов. Прежде всего, в марте и сентябре, когда будут коридоры затмений.

"Если в результате противостояния "башен" Кремля одна из них победит и свергнет кого-то, то это случится или в марте, или в сентябре. Затмения выводят на поверхность то, что давно искало выхода, и вся подковёрная борьба жаб с гадюками в Кремле может вырваться наружу в марте или сентябре", - сказал Росс в интервью Главреду.

Астолог отметил, что март и сентябрь станут переломными периодами и для обычных людей - в это время в их личной жизни будут происходить перемены.

"Вторая половина апреля также будет опасным периодом. В это время может решиться судьба всей войны. После выхода из ретроградности Марс снова перейдёт в знак Льва, а, значит, снова встанет напротив могущественного Плутона. В это время Солнце будет подогревать ссору двух этих агрессивных планет, что может принести довольно сложные события, очередные военные конфликты, агрессивные вспышки, природные катаклизмы, катастрофы, особенно с участием огня", - отметил Росс.

По его словам, март и апрель будут опасны в плане возможности применения ядерного оружия, например, "Орешника" с ядерной боеголовкой.

Крайне опасным периодом в 2025 году будет март и особенно апрель.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

С конца июля по середину августа – это худшее время для поездок и путешествий.

"В этот период однозначно лучше отказаться от поездок на море, поскольку очень вероятны наводнения, цунами и прочее. В эти даты Марс встанет напротив Нептуна и Сатурна, усиливая опасность столкнуться с несправедливостью, разочарованиями и подводными камнями. В это время могут предать, даже самые близкие и родные. Это также один из аспектов болезней, эпидемий, невозможности действовать так, как вам хочется", - сказал астролог.

В конце лета может появиться новый вирус, а в сентябре-октябре – распространиться по всей планете. Поэтому 2025-й вполне может стать годом очередной пандемии, считает Росс.

Декабрь 2025-го тоже обещает быть сложным из-за напряжённого новолуния, которое будет указывать на период эмоциональных перегрузок и встрясок. В декабре сложно будет действовать и принимать решения. Могут дать сбой дела, которые ранее казались вполне устойчивыми. Будет сложно собраться с силами. Могут быть срывы и вспышки заболеваний.

Определенную опасность в новом году будет нести и Ретроградный Меркурий. В течение 2025 года эта планета будет трижды двигаться в обратном направлении: с 15 марта по 7 апреля, с 18 июля по 11 августа, с 9 ноября по 29 ноября.

"Особенно опасной выглядит третья ретроградность: этот период чреват тем, что в это время всё может начать сыпаться, и может разразиться мировой финансовый кризис. Также в это время может обрушиться биткоин, упадут в цене акции Tesla и пр. всё будет валиться. Тем более, будет пройден пик солнечной активности в 2025 году именно в этот момент. Так что осмотрительность в ноябре нового года точно не помешает", - предупредил астролог.

Смотрите видео - Влад Росс назвал самые опасные периоды в 2025 году:

Как писал Главред, ранее Влад Росс заявил, что новый 2025 год будет благоприятен для поиска новых решений в области работы, профессиональной деятельности.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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