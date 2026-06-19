В жизни начнется полоса счастья: каким знакам зодиака неожиданно повезет

Дни разрушения символизируют конец всех забот.

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Кому скоро действительно повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака вернет себе жизненную энергию

Кто наконец сможет забыть о делах и вздохнуть с облегчением

Три китайских знака зодиака привлекут к себе удачу и счастье уже 19 июня. Астрологи отмечают, что пятница — День разрушения, который взаимодействует с энергией Деревянной Крысы.

В китайской астрологии Дни разрушения символизируют завершение всех забот, ведь можно наконец-то не обращать внимания на проблемы, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

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Какие знаки зодиака будут счастливы 19 июня

Крыса

19 июня — это день, когда вы перестанете пытаться завоевать кого-то. Вы просто проснетесь и поймете, что устали гнаться за людьми, которые уже приняли решение. Пришло время просто наслаждаться собой. После этого ваша энергия снова вернется к вам.

Лошадь

Есть кое-что, чего вы на самом деле не хотите делать, но постоянно повторяете себе, что должны. Однако в пятницу все изменится, и вы сможете вздохнуть с облегчением. Уровень счастья, который вы почувствуете после этого, покажет вам, действительно ли все усилия стоили того.

Собака

В этот день запланированный разговор может не состояться, и это только к лучшему. Вы поймете, что он уже не нужен, ведь проблема решается сама собой. Вы потратили много энергии из-за волнения, но, наконец, все позади.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

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