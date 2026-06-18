Начнется денежный период: четыре знака зодиака скоро смогут разбогатеть

Энергия Водяной Свиньи подтолкнет знаки зодиака к действиям.

https://horoscope.glavred.info/nachnetsya-denezhnyy-period-chetyre-znaka-zodiaka-skoro-smogut-razbogatet-10773647.html Ссылка скопирована

Какие знаки зодиака ждет богатство / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какому знаку зодиака уже нужно двигаться вперед

Для кого изменится динамика жизни

Уже 18 июня четырех китайских знаков зодиака ждет настоящее богатство и успех. В китайском гороскопе четверг приходится на День посвящения, которым управляет энергия Водяной Свиньи.

Астрологи отмечают, что Дни посвящения символизируют начало. Именно в этот день нужно перестать ждать и уверенно двигаться вперед. Кроме того, энергия Водяной Свиньи улучшает интуицию и подталкивает людей к действию, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Кому откроется путь к богатству

Свинья

18 июня кто-то может задать вам вопрос, который застанет врасплох. Это фактически заставит вас признать, чего вы на самом деле достигли. Вы месяцами меняли свои цели, поэтому нужно сосредоточиться на том, что будет дальше.

Кролик

В четверг вы поймете, что есть определенный разговор или обязательство, к которым вы наконец готовы. Раньше вы боялись застрять в делах, но пришло время двигаться вперед. Позже вы поблагодарите себя за решение не стоять на месте, а развиваться.

Обезьяна

В этот день вы перестанете пытаться произвести на кого-то впечатление и надеяться, что другие признают ваш вклад. После этого динамика вашей жизни изменится. Вы обретете уверенность в себе, которая привлечет хорошие возможности.

Змея

Кто-то долго недооценивал вас, но 18 июня произойдет нечто, что полностью изменит мнение людей. Окружающие просто поймут, что вы действуете на другом уровне. Ваш успех заключается в осознании того, что вы изменились больше, чем вам казалось.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред