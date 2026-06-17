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Любители свиданий по гороскопу: четыре знака, которые обожают флирт

Анна Ярославская
17 июня 2026, 03:31
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Астрологи назвали знаки зодиака, для которых флирт важнее брака.
Гороскоп, свидание
Астрологи сказали, какие знаки зодиака обожают свидания / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • Астрологи назвали знака зодиака, которые обожают свидания
  • Четыре знака зодиака любят флирт и приключения
  • Два знака зодиака избегают сразу ищутстабильность

Для одних свидания — это утомительные переписки, неловкие паузы и бесконечные попытки произвести впечатление. Для других — настоящий азарт, возможность познакомиться с интересными людьми, получить новые эмоции и пережить то самое приятное волнение перед первой встречей.

Астрологи считают, что отношение к знакомствам во многом зависит от знака зодиака. Специалисты составили рейтинг знаков зодиака, которые особенно любят романтические приключения и новые знакомства.

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Топ-4 знака зодиака, которые любят ходить на свидания

Стрелец

Стрелец обожает флирт. Находясь под покровительством Юпитера, Стрельцы хотят, чтобы каждое свидание было ярким, шумным, запоминающимся и, если честно, недешевым.

Им нравится чувствовать себя щедрыми покровителями и угощать своих спутников роскошными — а порой и откровенно нелепыми по размаху — ужинами. Седьмой дом отношений у Стрельца находится под знаком Близнецов, поэтому разнообразие в личных связях для них крайне важно, пишет PureWow.

Стрельцы постоянно находятся в поиске, пока не встретят человека, ради которого захочется бросить якорь и остаться. Но при этом они редко переживают из-за необходимости поскорее остепениться.

"Так что, если вы идете на свидание со Стрельцом, рассчитывайте прежде всего на отличный вечер, а не на совместное будущее", - предупредила астролог Джейми Райт.

Близнецы

Близнецы чувствуют себя в своей стихии, когда активно знакомятся с новыми людьми.

Благодаря природному уму и обаянию они способны очаровать практически кого угодно и никогда не испытывают недостатка в темах для разговора — будь то сплетни, мнения или самые невероятные теории. Даже если собеседник окажется не слишком разговорчивым, Близнецы легко возьмут инициативу на себя и будут поддерживать веселую атмосферу до глубокой ночи.

Их седьмой дом отношений связан со Стрельцом, поэтому в партнерстве они ищут человека, который поможет им расширять горизонты и открывать новое. Близнецы готовы исследовать множество разных миров, пока не найдут своего идеального спутника приключений.

Весы

Весам часто приписывают способность влюбляться буквально во всех подряд. И хотя их высокие стандарты вкуса не позволяют делать столь упрощенные выводы, у стереотипов есть одна особенность: нередко они оказываются недалеки от истины.

Несмотря на репутацию самого уравновешенного знака, Весы не столько обладают балансом, сколько постоянно его ищут. А значит, они испытывают почти непрерывную потребность в общении и эмоциональной связи.

Из-за этого в вопросах знакомств Весы порой готовы дать шанс практически любому симпатичному человеку. Главное — чтобы был живой интерес и возможность для контакта. Как и Близнецы, они от природы остроумны и обаятельны. Поэтому даже если после первого свидания Весы внезапно исчезнут с радаров, скучным это свидание точно не будет.

Овен

Овен — первый знак зодиака, и в нем часто ощущается энергия человека, который с энтузиазмом бросается навстречу всему новому.

Именно жизнелюбие дает Овнам серьезное преимущество в мире знакомств. Пожалуй, ни один другой знак не обладает таким сочетанием любопытства и готовности знакомиться с людьми.

Овны искренне интересуются окружающими. Они не стесняются задавать вопросы и способны разговорить даже самого замкнутого человека, выслушав всю его биографию.

Однако их седьмой дом отношений находится под знаком Весов, поэтому в конечном итоге Овны ищут партнера, который сможет уравновесить их бурную энергию и привнести в жизнь больше спокойствия.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Два знака, которые хотят сразу перейти к отношениям

Телец

Свидания — не самая любимая часть романтической жизни Тельца, хотя именно этот знак считается одним из самых ориентированных на отношения во всем зодиаке.

Упрямые и преданные Тельцы влюбляются быстро и глубоко, нередко отдавая сердце людям, которые этого совсем не заслуживают. Они настолько стремятся обрести стабильную связь, что могут согласиться на эксклюзивные отношения еще до того, как партнер успеет доказать свою надежность.

Седьмой дом отношений Тельца связан со Скорпионом, поэтому главным приоритетом для него становится близость и эмоциональная глубина — иногда даже в ущерб собственным интересам.

Рак

Мягкий и чувствительный Рак тоже входит в число знаков, которые с радостью перескочили бы путь от первого свидания сразу к свадебным клятвам.

Больше всего на свете Раки ценят комфорт, стабильность и чувство знакомости. Именно поэтому они часто ищут любовь среди людей из прошлого, а не стремятся постоянно знакомиться с кем-то новым.

Их седьмой дом отношений находится под знаком Козерога, поэтому партнерство для Раков — это прежде всего надежность, структура и серьезные обязательства.

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