Влияют на других даже молчанием: у кого самая сильная энергетика по дате рождения

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, как определить собственную ауру по дате рождения.

https://horoscope.glavred.info/vliyayut-na-drugih-dazhe-molchaniem-u-kogo-samaya-silnaya-energetika-po-date-rozhdeniya-10672928.html Ссылка скопирована

Какая энергетика по дате рождения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что узнаете:

Какая у вас энергетика по дате рождения

У каких людей сильная энергетика

Какие люди сильнее всего влияют на других

Каждый человек имеет свою энергетику, которая способна усиливать те или иные сильные стороны. Мало кто знает, что на характер влияет не только окружение и воспитание, но даже и дата рождения. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал людей с самой мощной энергетикой по дате рождения.

1 место

Рожденные 8, 17 и 26 числа имеют ауру закона. У них самая сильная и плотная энергетика. Они имеют энергию власти, кармы и силы духа. Такие люди могут менять ход событий. При этом они могут влиять на других даже своим молчанием.

видео дня

2 место

У рожденных 1, 10, 19 и 28 числа есть аура вожака. Они имеют прямое влияние на окружающих благодаря силе своей харизмы и воли. Их решения и настроение могут двигать коллективы и целые судьбы.

3 место

Рожденные 9, 18, 27 числа обнуляют старое. Своей аурой завершителя они запускают глубокие трансформации. Они могут притягивать к себе людей, а потом легко их отпускают.

4 место

Рожденные 5, 14, 23 числа люди имеют ауру ветра. Такие люди быстрые, как стихия. Они имеют сильное влияние через изменения, идею и движение. Они мгновенно заряжают и сметают все лишнее.

5 место

У людей, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа, аура камня. У них глубоко развита устойчивость. Они выравнивают и удерживают эмоциональное поле. Они обладают силой стабильности и внутреннего фундамента.

6 место

Аура зажигалки есть у людей рожденных 3, 12, 21 и 30 числа. Они имеют сильное влияние на эмоции и мышление. Такие яркие и харизматичные люди могут вдохновлять и мотивировать.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

7 место

У людей рожденных 7, 16 и 25 числа аура отшельника. Они обладают скрытой силой и вливают на других незаметно, как невидимка. Их влияние не такое яркое, но они держатся за каналы и знания.

8 место

6, 15, 14 число - люди рождены с аурой любви. Они теплые и мягкие. Они могут согреть целый мир, исцелить и растворить напряжение. Они вливают на других не напрямую, а через сердце.

9 место

У людей рожденных 2, 11, 20, 29 числа есть аура проводника. Они чувствуют тончайшие вибрации и имеют силу незаметного влияния, эмпатии и поддержки. Это сильный духом человек, который не навязывает свою волю.

Смотрите кадры о том, какая у вас энергетика по дате рождения:

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред