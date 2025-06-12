Влияют на других даже молчанием: у кого самая сильная энергетика по дате рождения

Что узнаете:
- Какая у вас энергетика по дате рождения
- У каких людей сильная энергетика
- Какие люди сильнее всего влияют на других
Каждый человек имеет свою энергетику, которая способна усиливать те или иные сильные стороны. Мало кто знает, что на характер влияет не только окружение и воспитание, но даже и дата рождения. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал людей с самой мощной энергетикой по дате рождения.
1 место
Рожденные 8, 17 и 26 числа имеют ауру закона. У них самая сильная и плотная энергетика. Они имеют энергию власти, кармы и силы духа. Такие люди могут менять ход событий. При этом они могут влиять на других даже своим молчанием.
2 место
У рожденных 1, 10, 19 и 28 числа есть аура вожака. Они имеют прямое влияние на окружающих благодаря силе своей харизмы и воли. Их решения и настроение могут двигать коллективы и целые судьбы.
3 место
Рожденные 9, 18, 27 числа обнуляют старое. Своей аурой завершителя они запускают глубокие трансформации. Они могут притягивать к себе людей, а потом легко их отпускают.
4 место
Рожденные 5, 14, 23 числа люди имеют ауру ветра. Такие люди быстрые, как стихия. Они имеют сильное влияние через изменения, идею и движение. Они мгновенно заряжают и сметают все лишнее.
5 место
У людей, которые родились 4, 13, 22 и 31 числа, аура камня. У них глубоко развита устойчивость. Они выравнивают и удерживают эмоциональное поле. Они обладают силой стабильности и внутреннего фундамента.
6 место
Аура зажигалки есть у людей рожденных 3, 12, 21 и 30 числа. Они имеют сильное влияние на эмоции и мышление. Такие яркие и харизматичные люди могут вдохновлять и мотивировать.
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
7 место
У людей рожденных 7, 16 и 25 числа аура отшельника. Они обладают скрытой силой и вливают на других незаметно, как невидимка. Их влияние не такое яркое, но они держатся за каналы и знания.
8 место
6, 15, 14 число - люди рождены с аурой любви. Они теплые и мягкие. Они могут согреть целый мир, исцелить и растворить напряжение. Они вливают на других не напрямую, а через сердце.
9 место
У людей рожденных 2, 11, 20, 29 числа есть аура проводника. Они чувствуют тончайшие вибрации и имеют силу незаметного влияния, эмпатии и поддержки. Это сильный духом человек, который не навязывает свою волю.
Смотрите кадры о том, какая у вас энергетика по дате рождения:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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