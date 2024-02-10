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"Вместе не быть": совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу

Юлия Закрепа
10 февраля 2024, 03:10
Китайский знак зодиака расскажет об особенностях вашего характера - узнайте в материале.
'Вместе не быть': совместимость знаков зодиака по китайскому гороскопу
Китайский гороскоп / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

10 февраля начинается китайский Новый год - год Дракона. Каждый, кто родится в этот год, будет представлен этим легендарным существом. Личный знак зодиака - животное определяется годом вашего рождения на основе 12-летнего цикла.

Итак, независимо от того в год кого вы родились, есть знаки с которыми вы больше или меньше совместимы. Согласно китайской астрологии, каждый знак имеет свое отношение к вашей личности, а это может привести к сильным столкновениям и хаосу в совместных отношениях, если вы не совместимы, передает издание Mirror.

Кролик и Петух

Год Кролика: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

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Год Петуха: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Согласно китайской астрологии, люди, рожденные в год Кролика, известны своей спокойной, миролюбивой и адаптивной личностью. Это резкий контраст с Петухами, которые известны своей агрессивностью и требовательностью.

Если совместить владельцев этих двух знаков, то можно увидеть, как Кролики будут легко возбуждаться рядом с людьми, которые родились в год Петуха, ведь они неспособны идти на компромисс. Между ними также может быть чувство ревности, поскольку Петухи, как правило, амбициозны и любят собственный успех.

Бык и Коза

Год Быка: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 и 2021 годы.

Год Козы: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051.

Те, кто родился в год Быка, известны своим терпением и честностью, но их упрямство может стать причиной конфликта с другими. Между тем, Козы известны своим миролюбивым и нежным нравом. Из-за этого они вероятно столкнутся с вспыльчивым Быком. Козы также известны своей мягкой, творческой и артистической стороной - то, что агрессивный Бык пытается только понять.

Тигр и Обезьяна

Год Тигра: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Год Обезьяны: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Те, кто родился в год Тигра и Обезьяны, не совместимы, потому что они оба очень конкурентные. Они оба обладают доминирующими характерами, что означает частые конфликтные ситуации. Поскольку Тигры уверены в себе, им трудно подчиняться другим. Обезьянами непросто манипулировать, ведь они также любят доминировать.

Свинья и Змея

Год Свиньи: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Год Змеи: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 і 2025.

Рожденные в год Змеи любят держаться в одиночку, а Свиньи - общительные и любознательные души. Змеи могут быть хитрыми, что противоречит откровенной и честной личности Свиньи.

Крыса и Лошадь

Год Крысы: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032.

Год Лошади: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Хотя Крысы трудолюбивы и дисциплинированы, они могут быть упрямыми. Из-за этого они могут столкнуться с скверным характером Лошади. Крысы также очень любят критиковать, из-за чего они могут нечаянно обидеть своих партнеров.

Собака и Дракон

Год Собаки: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 и 2030 годы.

Год Дракона: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 или 2024 год.

Те, кто родился в год Дракона, могут быть своевольными и высокомерными, чувствовать себя выше других. Это резкий контраст с доброй, преданной и приветливой Собакой. Однако Собаки не умеют общаться, и им трудно донести свои мысли до других. Между тем Драконы не опускают бдительность, что в конечном итоге становится рецептом катастрофы.

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