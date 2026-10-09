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Впереди - новый путь: каким знакам зодиака скоро выпадет уникальный шанс

Мария Николишин
9 октября 2026, 03:30
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Китайских знаков зодиака ждет гораздо более понятный и спокойный путь вперед.
Впереди - новый путь: каким знакам зодиака скоро выпадет уникальный шанс
Кто забудет о хаосе в жизни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому после 9 октября станет значительно спокойнее
  • Какие знаки зодиака восстановят контроль над жизнью

После 9 октября жизнь четырех китайских знаков зодиака станет намного спокойнее. В китайском гороскопе пятница - это День разрушения, которым управляет энергия Огненного Дракона.

Астрологи YourTango подчеркивают, что хотя слово "разрушение" может звучать угрожающе, на самом деле все не так страшно. Этот день буквально уничтожает все то, что до сих пор давило и сбивало с толку, пишет Главред.

видео дня

Кто обретет покой после тяжелого периода

Петух

9 октября ваша жизнь станет значительно спокойнее. Энергия этого дня устранит путаницу и хаотичные ситуации, которые в последнее время делали все слишком непредсказуемым. Наконец-то Вселенная будет на вашей стороне.

Крыса

Хаос в вашей жизни после пятницы может остаться, но изменится ваше отношение к нему. Вы будете настроены решительно и сосредоточенно. Вы будете уверены в своих решениях и обладаете достаточной ясностью ума, чтобы правильно расставить приоритеты.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Обезьяна

Энергия Дня разрушения положит конец попыткам определенных людей беспрепятственно вмешиваться в вашу жизнь. Вы очень быстро поймете, насколько меньше становится хаоса, когда люди перестают считать, что имеют право распоряжаться вашим временем и энергией. Ваш мир станет гораздо спокойнее без лишних отвлекающих факторов и требований.

Дракон

После 9 октября вы больше не будете чувствовать, что на ваших плечах лежит вся тяжесть мира. Влияние энергии Огня на вас - это мощное и личное событие. Оно достаточно сильное, чтобы уничтожить все, что стоит на вашем пути, - даже ваши собственные мысли. Вам нужно лишь позволить событиям идти своим чередом.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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