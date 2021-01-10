Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться

Собраны главные факты о Водолеях / Скриншот

На носу период знака Зодиака Водолей – время, на протяжении которого родились его представители.

Астролог Влад Росс делился с Главредом, что наносит сильный удар по кошельку Водолеев, когда им не стоит высовываться, а также назвал самый позитивный период.

Водолей – даты рождения

Водолеями называют людей, которые родились в период с 20 января по 18 февраля.

Что сильно бьет по бюджету Водолеев

Росс говорил, что Водолеи не умеют рационально тратить деньги, они не расчетливы, поэтому в материальном плане у них нет стабильности.

По словам астролога, они способны без особой нужды потратиться до последнего на друзей или близких.

Когда Водолеям не советуют высовываться

Астролог предупредил, что в январе 2021 представителям этого знака не стоит менять место работы, возможны поломки техники, есть угроза скандала с родными.

"…Водолею нужно быть очень осторожным в отношениях с родителями, иначе они могут разругаться на всю оставшуюся жизнь…", – предупредил эксперт.

Самое позитивное время для Водолеев

Росс сказал, что ситуация в жизни этого знака изменится в феврале. Астролог отметил, что в текущем году Водолеи будут главными счастливчиками, им светят новый статус и хорошие деньги.

Астролог также раскрыл интересные факты о Водолеях: