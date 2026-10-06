Все начнется с одного решения: четыре знака зодиака оставят одиночество позади

Энергия Дня стабильности дарит знакам зодиака терпение - как по отношению к себе, так и к окружающим.

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Кому удастся забыть об одиночестве / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака избавятся от одиночества

Что поможет почувствовать связь с другими

Во вторник, 6 октября, для четырех китайских знаков зодиака печальный жизненный период подходит к концу. Одиночество отступает - естественно и в то же время неожиданно - благодаря энергии Дня стабильности под знаком Водяного Быка.

Астрологи YourTango говорят, что когда господствует стихия Воды, возникает ощущение причастности и единства с окружающими. В это время интуиция подсказывает сделать первый шаг, как только сердце подает соответствующий сигнал, пишет Главред.

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Для кого закончится период одиночества

Тигр

Вы больше не будете чувствовать, что вас не понимают. Во вторник вы осознаете: на самом деле никто вас не отвергает. Когда кто-то не отвечает на звонок, вы не воспринимаете это как что-то личное. Вместо этого вы понимаете: люди заняты делами и обязательно свяжутся с вами позже.

Сегодняшний день очень важен для вас: он демонстрирует, что вы достигли нового уровня зрелости, и помогает понять, что одиночество часто существует больше в вашем воображении, чем в реальности.

Кролик

У вас нет четкого распорядка дня, и именно это отчасти вызывает постоянное чувство одиночества. Когда у вас наконец появляется свободное время, другие уже заняты. Это происходит потому, что вы не планировали встречи заранее, и никто не рассчитывает на совместное времяпрепровождение с вами.

Во вторник вы можете составить распорядок дня, и это осознание поможет понять, что на самом деле у вас гораздо больше контроля над своим временем и общением. Все окажется гораздо проще, чем вы думали.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Вы нечасто чувствуете себя одинокими, но иногда это все же случается. Во вторник ощущение одиночества исчезнет, как только вы решите выйти в люди - будь то чтобы чем-то заняться или просто побыть среди других.

На самом деле это чувство пройдет довольно быстро. Вы любите быть наедине с собой и цените свое личное пространство. Многообразие возможностей вокруг напомнит вам, как сильно вы любите тишину и покой.

Петух

6 октября в вопросе вашего одиночества появится свет в конце туннеля. В частности, вы можете решить, что волонтерство - это тот путь, который поможет вам почувствовать связь с другими.

Вам нравится чувствовать, что у вас есть цель, а занятие любимым делом - прекрасное начало. Чем меньше вы сосредотачиваетесь на себе, тем меньше остается поводов для чувства одиночества.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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