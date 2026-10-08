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Все станет на свои места: какие знаки зодиака обретут желанное облегчение

Мария Николишин
8 октября 2026, 05:10
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Китайским знакам зодиака не придется спешить, чтобы все успеть.
Все станет на свои места: какие знаки зодиака обретут желанное облегчение
Чья жизнь скоро станет проще / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому 8 октября люди сами предложат помощь
  • Какой знак зодиака сможет поставить свои интересы на первое место

8 октября жизнь четырех китайских знаков зодиака станет намного проще. В китайском гороскопе четверг - это день начала цикла Деревянного Кролика, который приходится на День инициации и старта.

Астрологи YourTango говорят, что дни начала цикла не обязательно являются "счастливыми" в привычном понимании, но они прекрасно подходят для новых начинаний, пишет Главред.

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Какие знаки зодиака почувствуют облегчение

Собака

8 октября вы перестанете испытывать такую сильную усталость. В четверг жизнь станет легче, поскольку люди сами будут предлагать помощь и делать то, на что вы молча надеялись, даже не прося их об этом.

Такая поддержка - именно то, что вам нужно, чтобы восстановить силы. Поэтому даже после окончания дня ощущение легкости останется, ведь вы будете физически и ментально готовы справиться с любыми испытаниями судьбы.

Свинья

Для вас 8 октября - это день полного комфорта и легкости. В течение всего дня все как будто станет на свои места. Поскольку это день начала нового цикла, вам стоит приступить к реализации своей следующей цели. Неважно, насколько нереалистичной она кажется, ведь это один из тех дней, когда Вселенная берет на себя самую тяжелую работу вместо вас.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Коза

В четверг вы почувствуете невероятную легкость в общении с людьми. Люди будут тянуться к вам, и это облегчит жизнь, ведь не придется волноваться, что вы можете кого-то ненароком обидеть.

Когда вы не будете переживать о том, что чувствуют другие, у вас появится редкая возможность поставить собственные интересы на первое место. К счастью, любые решения в этот день будут казаться простыми и понятными.

Кролик

8 октября вы будете чувствовать себя вполне в своей стихии. Это значительно облегчит жизнь, ведь все будет идти по течению, а точнее - по вашему течению.

К тому же, все, что вы начнете в этот день, удастся легко поддерживать и после окончания четверга. В этот день ваша интуиция будет работать чрезвычайно мощно и поведет вас прямым путем к самым простым и выгодным решениям.

Все станет на свои места: какие знаки зодиака обретут желанное облегчение
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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