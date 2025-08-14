Укр
Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

Марина Фурман
14 августа 2025, 04:40
Терпение, осторожность и четкая коммуникация помогут избежать проблем в жизни.
Гороскоп до конца августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому судьба подготовила испытания
  • Кому стоит действовать осторожно и терпеливо

Во второй половине августа представителей трех знаков зодиака ждет немало испытаний. Расположение планет показывает, что три знака столкнутся с постоянными препятствиями - от мелких недоразумений до более серьезных жизненных проблем. Главред выяснил, кому следует набраться терпения и действовать осторожно.

Близнецы

Для Близнецов конец августа может быть полон хаоса. Из-за путаницы, сложных отношений и недостатка фактов будет трудно принимать решения.

видео дня

На работе возможны недоразумения с коллегами или клиентами, а в личной жизни - напряжение из-за слишком высоких ожиданий от партнера.

Совет Близнецам: избегайте поспешных решений, рекомендуют астрологи на портале Made in Vilnius.

Рак

Для Раков остаток августа может принести эмоциональные трудности. Чувствительность и перепады настроения осложнят отношения с близкими.

Возможно разочарование поведением других людей, а в финансовых делах - неожиданные вызовы.

Совет Ракам: заботьтесь о своем эмоциональном здоровье и старайтесь сохранить внутреннее равновесие.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Для Козерогов звезды во второй половине августа подготовили испытания на работе и в личных отношениях. Высокие ожидания могут вызвать стресс.

Совет Козерогу: планируйте все заблаговременно и не бойтесь делегировать задачи.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Близнецы
