Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

Во второй половине августа представителей трех знаков зодиака ждет немало испытаний. Расположение планет показывает, что три знака столкнутся с постоянными препятствиями - от мелких недоразумений до более серьезных жизненных проблем. Главред выяснил, кому следует набраться терпения и действовать осторожно.
Близнецы
Для Близнецов конец августа может быть полон хаоса. Из-за путаницы, сложных отношений и недостатка фактов будет трудно принимать решения.
На работе возможны недоразумения с коллегами или клиентами, а в личной жизни - напряжение из-за слишком высоких ожиданий от партнера.
Совет Близнецам: избегайте поспешных решений, рекомендуют астрологи на портале Made in Vilnius.
Рак
Для Раков остаток августа может принести эмоциональные трудности. Чувствительность и перепады настроения осложнят отношения с близкими.
Возможно разочарование поведением других людей, а в финансовых делах - неожиданные вызовы.
Совет Ракам: заботьтесь о своем эмоциональном здоровье и старайтесь сохранить внутреннее равновесие.
Козерог
Для Козерогов звезды во второй половине августа подготовили испытания на работе и в личных отношениях. Высокие ожидания могут вызвать стресс.
Совет Козерогу: планируйте все заблаговременно и не бойтесь делегировать задачи.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
