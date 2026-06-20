Вселенная выбрала фаворитов лета 2026: кому повезет больше всех

Сразу три знака зодиака окажутся в центре благоприятных перемен. Астролог объяснил, почему этим летом удача будет на их стороне.

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Вселенная перестанет испытывать три знака зодиака / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Почему лето 2026 года станет переломным для трех знаков

Кто окажется главным любимчиком Вселенной летом 2026 года

Какие возможности откроются перед тремя знаками уже скоро

Лето 2026 года может стать переломным периодом для представителей трех знаков зодиака. По словам астролога Джошуа Пингли, после месяцев испытаний и препятствий Вселенная наконец перестанет проверять их на прочность и откроет новые возможности для роста, перемен и успеха.

Если начало года сопровождалось сложностями, сомнениями и ощущением, что обстоятельства складываются не в вашу пользу, то в ближайшие месяцы ситуация может кардинально измениться. Особенно заметные перемены ожидают Львов, Водолеев и Близнецов. Об этом пишет YourTango.

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Лев

Для Львов лето станет временем выхода на первый план. По словам астролога, 30 июня Юпитер (планета удачи, изобилия и расширения возможностей) войдет в знак Льва, открывая период новых перспектив.

Этот астрологический транзит способен принести рост, уверенность в себе и желание действовать более решительно. Львам рекомендуется не бояться рисковать и использовать появляющиеся шансы, поскольку удача будет на их стороне.

Дополнительные перемены могут произойти после 26 июля, когда Южный узел присоединится к Юпитеру. Это время поможет отпустить устаревшие привычки и взгляды, которые больше не приносят пользы, освободив место для новых возможностей.

Водолей

Водолеев ожидает насыщенное и динамичное лето. Уже с конца июля судьба может подтолкнуть их к важным переменам и неожиданным поворотам.

26 июля Северный узел перейдет в знак Водолея. В астрологии этот период часто связывают с движением вперед, новыми направлениями и судьбоносными решениями.

Хотя подобные перемены могут пугать многих людей, Водолеи обычно легко адаптируются к новому и готовы экспериментировать. Поэтому даже неожиданные события способны принести им не стресс, а вдохновение и интересные перспективы.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Для Близнецов лето 2026 года станет временем внутренней свободы и уверенности в себе. Представители этого знака все меньше будут зависеть от чужого мнения и начнут активнее следовать собственным желаниям.

На этот процесс влияет Уран, который вошел в знак Близнецов и останется там на долгие годы. Этот транзит усиливает стремление к независимости, новым идеям и нестандартным решениям.

Астрологи считают, что Близнецы смогут проявить свои лучшие качества — гибкость мышления, способность видеть ситуацию с разных сторон и готовность отстаивать собственную точку зрения. Именно это поможет им добиться заметного прогресса в разных сферах жизни.

Лето 2026 года обещает стать для этих трех знаков временем освобождения от прошлых ограничений. После длительного периода испытаний они смогут почувствовать больше уверенности, энергии и готовности двигаться навстречу новым возможностям.

Ранее Главред писал о том, что какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, что какие люди притягивают к себе достаток. Хотя каждый человек может самостоятельно добиться жизни в достатке, но рожденные в определенные месяцы естественным образом притягивают к себе рост, процветание и возможности, куда бы они ни пошли.

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