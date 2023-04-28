"Запахнет разгромом России": астролог назвал судьбоносную дату для Украины в мае

Украина будет под победоносным влиянием Юпитера, уверяет Влад Росс.

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Влад Росс назвал судьбоносную дату для Украины в мае / Главред

Май 2023 года станет богатым на события не только для некоторых знаков Зодиака, но и для всей Украины.

В интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, что важным событием месяца будет переход 16 мая планеты большого счастья и удачи Юпитера в знак Тельца, который является эгрегориальным знаком Украины.

"Украина будет под победоносным влиянием Юпитера. Грядущая победа нашей страны уже подкреплена звездами, и после 16 мая ощутимо запахнет разгромом России", - утверждает астролог.

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Также он подчеркнул, что Юпитер находится в одном знаке зодиака примерно год.

"16 мая 2023-го он покинет знак Овна, из-за чего в жизни представителей этого знака закончится период успеха, правда, еще некоторое время их ждет удача в финансовых делах. А вот у Тельцов в связи с переходом Юпитера в их знак все только начинается, потому представителей этого знака ждет потрясающий год. Юпитер будет оставаться в Тельце до 24 мая 2024 года", - подытожил Росс.

Ранее астролог Влад Росс назвал удачные дни апреля-мая для ВСУ. В апреле и мае 2023 года Вооруженные силы Украины смогут достичь блестящих результатов в борьбе с российскими оккупантами, и для успешных действий украинских защитников будет несколько крайне благоприятных периодов до начала лета.

Напомним, ранее астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУ. По его словам самым сильным месяцем для осуществления контрнаступления украинских войск является апрель этого года. При этом лучшими датами для движения вперед наших защитников являются 21-22 апреля, а также частично 5 апреля.

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Смотрите видео о том, что ждет каждый знак зодиака и Украину в апреле. Гороскоп от Влада Росса:

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