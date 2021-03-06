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Земному знаку Зодиака грозит потеря огромной суммы – астролог

6 марта 2021, 05:35
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Представителям одного знака Зодиака противопоказаны азартные игры, спрогнозировал эксперт.

Астролог предупредил, что Тельцам грозит потеря огромной суммы
Тельцам грозит потеря огромной суммы, предупредил Влад Росс / Анастасия Олейникова для Главреда

Астролог Влад Росс составил гороскоп на март для Тельцов и отметил, что из-за риска представители этого знака Зодиака могут потерять огромную сумму.

Тельцам лучше не играть в азартные игры, не делать ставки в казино и не ставить деньги на скачках, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что представителям этого знака не стоит покупать недвижимость, например, дачный участок, поскольку сделка может оказаться провальной.

Астролог посоветовал Тельцам ненадолго отойти от дел, связанных с финансами, и отдохнуть.

"…Неблагоприятный период ждет и Тельца. Он может рискнуть в марте, но в результате потерять огромные суммы денег. Тельцу стоит воздержаться от азартных игр…", – поделился Влад Росс.

  • Ранее был составлен гороскоп на 2021 год для Тельца. Астрологи посоветовали заниматься делами, которые могут помочь пополнить бюджет. Эксперты посоветовали не раскрывать коллегам все козыри.
  • В астропрогнозе отмечается, что период с апреля по июль нужно активно поработать.

Знак Зодиака Телец

Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.

Влад Росс Гороскоп на март
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