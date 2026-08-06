Жизнь заиграет иными красками: четырем знакам зодиака судьба подарит новый шанс

Четверг - это именно тот день, когда эмоции действительно начинают бурлить.

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Для кого начинается новый этап жизни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему 6 августа станет переломным днем

Уже 6 августа для четырех китайских знаков зодиака закончится период одиночества. В китайском гороскопе четверг - это День посвящения, которым управляет энергия Водяной Крысы.

Астрологи YourTango отмечают, что в это время эмоции начинают бурлить, и все становится немного лучше. Кроме того, энергия Крысы побуждает начать делать то, что делает знаки зодиака менее одинокими, пишет Главред.

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Кому удастся забыть об одиночестве

Бык

Ваше одиночество закончится, когда вы решите написать кому-то, кто всегда рядом с вами. Простое сообщение может привести к интересному диалогу, который вас действительно подбодрит. Вам все-таки удастся выйти из затянувшейся депрессии.

Дракон

6 августа лучший способ покончить с чувством одиночества - это возродить свою социальную жизнь. Встреча за кофе - это хороший способ разорвать круг социальной изоляции, с которым вы сталкивались с начала месяца.

Обезьяна

В четверг вы будете задавать окружающим много вопросов и узнаете, что происходит в их жизни. Ваша любознательность усилит чувство эмоциональной близости. Вы будете излучать доброту и радость, поэтому не сможете чувствовать себя одинокими.

Крыса

6 августа вы решите открыто рассказать о своих эмоциональных трудностях окружающим. Вы не услышите осуждения за свои чувства или игнорирования вашего опыта. Вы почувствуете поддержку. Одиночество больше не будет иметь над вами власти.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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