3 знака зодиака, которые должны защитить себя от сглаза в июне

Вы узнаете:
- Каким знакам зодиака стоит быть осторожней
- Как защититься от сглаза
В июне 2025 года энергетика месяца особенно чувствительна к скрытому влиянию — зависти, недоброжелательным мыслям и эмоциональным всплескам окружающих.
Астрологи предупреждают: три знака зодиака — Рыбы, Рак и Скорпион — наиболее уязвимы к сглазу в этом периоде. Им стоит уделить особое внимание защите своей энергетики и внутреннему балансу.
Рыбы
Рыбы славятся своей интуицией и глубокой эмпатией. Они способны улавливать эмоциональные вибрации окружающих, что делает их невероятно восприимчивыми как к положительным, так и к разрушительным энергиям. В июне Рыбы особенно уязвимы к сглазу — неосознанному или намеренному влиянию чужой зависти или злобы.
Как защититься:
- Проводите медитации с визуализацией защитного барьера.
- Носите аметист или горный хрусталь — камни, очищающие ауру.
- Проводите время у воды — это помогает восстановить энергетический баланс.
- Ведите дневник эмоций, чтобы отличать свои чувства от навязанных извне.
Рак
Раки — эмоциональные и заботливые, всегда рядом с близкими в трудную минуту. Однако в июне их чувствительность может сыграть злую шутку: чрезмерное сопереживание и внутренняя уязвимость открывают дверь для энергетических атак, особенно если Раки забывают о собственных потребностях.
Как защититься:
- Практикуйте лунные ритуалы очищения и восстановления.
- Создайте в доме "уголок силы" — место тишины и покоя.
- Установите чёткие эмоциональные границы, чтобы не впитывать чужой негатив.
- Используйте ароматические масла (например, лаванда или шалфей) для энергетической защиты.
Скорпион
Скорпионы — мистики по натуре, обладающие проникающим взглядом и внутренней силой. Именно за эту силу их часто боятся или завидуют, а сглаз в июне может проявляться в форме упадка сил, тревожных снов и неожиданной агрессии со стороны других.
Как защититься:
- Носите амулет от сглаза — он будет отражать негатив обратно.
- Уделяйте внимание телесным практикам (йога, дыхание), чтобы заземлиться.
- Ведите регулярный самоанализ — ваша интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше.
- Ограничьте контакт с теми, кто вызывает внутреннее напряжение или ревность.
Что стоит учитывать читателю
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