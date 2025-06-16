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3 знака зодиака, которые должны защитить себя от сглаза в июне

Сергей Кущ
16 июня 2025, 10:39
108
Не бойтесь отстраняться, если чувствуете тревогу рядом с кем-то — интуиция не подведёт.

3 знака зодиака, которые должны защитить себя от сглаза в июне
3 знака зодиака, которые должны защитить себя от сглаза в июне / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака стоит быть осторожней
  • Как защититься от сглаза

В июне 2025 года энергетика месяца особенно чувствительна к скрытому влиянию — зависти, недоброжелательным мыслям и эмоциональным всплескам окружающих.

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Астрологи предупреждают: три знака зодиака — Рыбы, Рак и Скорпион — наиболее уязвимы к сглазу в этом периоде. Им стоит уделить особое внимание защите своей энергетики и внутреннему балансу.

Рыбы

Рыбы славятся своей интуицией и глубокой эмпатией. Они способны улавливать эмоциональные вибрации окружающих, что делает их невероятно восприимчивыми как к положительным, так и к разрушительным энергиям. В июне Рыбы особенно уязвимы к сглазу — неосознанному или намеренному влиянию чужой зависти или злобы.

Как защититься:

  • Проводите медитации с визуализацией защитного барьера.
  • Носите аметист или горный хрусталь — камни, очищающие ауру.
  • Проводите время у воды — это помогает восстановить энергетический баланс.
  • Ведите дневник эмоций, чтобы отличать свои чувства от навязанных извне.

Рак

Раки — эмоциональные и заботливые, всегда рядом с близкими в трудную минуту. Однако в июне их чувствительность может сыграть злую шутку: чрезмерное сопереживание и внутренняя уязвимость открывают дверь для энергетических атак, особенно если Раки забывают о собственных потребностях.

Как защититься:

  • Практикуйте лунные ритуалы очищения и восстановления.
  • Создайте в доме "уголок силы" — место тишины и покоя.
  • Установите чёткие эмоциональные границы, чтобы не впитывать чужой негатив.
  • Используйте ароматические масла (например, лаванда или шалфей) для энергетической защиты.

Скорпион

Скорпионы — мистики по натуре, обладающие проникающим взглядом и внутренней силой. Именно за эту силу их часто боятся или завидуют, а сглаз в июне может проявляться в форме упадка сил, тревожных снов и неожиданной агрессии со стороны других.

Как защититься:

  • Носите амулет от сглаза — он будет отражать негатив обратно.
  • Уделяйте внимание телесным практикам (йога, дыхание), чтобы заземлиться.
  • Ведите регулярный самоанализ — ваша интуиция подскажет, от кого следует держаться подальше.
  • Ограничьте контакт с теми, кто вызывает внутреннее напряжение или ревность.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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