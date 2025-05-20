Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха

Сергей Кущ
20 мая 2025, 09:29
590
Май может быть месяцем настоящего прорыва — если вы принадлежите к одному из этих знаков.
4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха
4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Львы получат шанс раскрыться и сделать свою тайную страсть
  • Девам откроется путь к успеху

Май 2025 года станет судьбоносным для некоторых представителей зодиакального круга. Пока одни продолжают идти по накатанной дорожке, эти 4 знака зодиака готовятся сделать мощный рывок к своей мечте — часто даже не осознавая, насколько близко они уже к цели.

Лев: время громко заявить о себе

Львы, вы давно вынашивали амбициозную мечту, скрытую даже от самых близких. Несмотря на вашу яркую натуру и любовь к вниманию, это желание было слишком личным — почти сакральным. Но конец мая подарит вам шанс раскрыться и сделать свою тайную страсть делом всей жизни.

видео дня

Музыка, мода, руководящая должность или кулинарное мастерство — что бы это ни было, сейчас пора снять "тренировочные колеса" и перестать относиться к своему призванию как к хобби. У вас уже есть знания, опыт и внутреннее право блистать. И вы это сделаете — на глазах у всех.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева: вернуться к себе настоящей

Девы, вы всегда были ориентированы на результат. Ваша жизнь выстроена логично, надежно, "по плану". Но к концу мая вы вдруг поймете: то, чего вы добивались, не приносит счастья. Вы вспомните детские мечты — те, что казались наивными, но были настоящими.

И тут произойдет магия. Возможность, о которой вы и не подозревали, соединит вашу рациональность с внутренними желаниями. Вам откроется путь к успеху, который не только оплачивает счета, но и питает душу. Все, что нужно, — прислушаться к себе и не бояться повернуть в неожиданную сторону.

Скорпион: довериться интуиции

Скорпионы — мастера стратегии. Вы привыкли к планам, инструкциям и точным расчётам. Но в этом месяце вам предстоит сделать шаг в неизвестность — без гарантий, без шаблонов, без сценария.

Чтобы достичь настоящего успеха, вам придётся полагаться на чувства: на нюх, зрение, интуицию. Вам нужно отпустить контроль и позволить себе творить — спонтанно, по наитию. Конец мая — идеальное время, чтобы попробовать жить по "внутреннему рецепту" и, возможно, впервые почувствовать вкус победы, к которой невозможно было прийти логикой.

Близнецы: вырываемся на свободу

Близнецы, вы давно знаете, чего хотите, но словно бились в клетке. До конца мая вы наконец-то сбросите оковы — от обязательств, чужих ожиданий и правил, которые сдерживали вас.

Сейчас не время действовать изящно. Сейчас время мчаться, не оглядываясь. Ваш успех — не результат терпения, а решимости. Все, что вам нужно — это завести мотор и вырваться к мечте, которой вы жили столько лет. Финал мая подарит шанс, и вы точно им воспользуетесь.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

10:10Фронт
Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

09:12Война
Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

08:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решении

Китайский гороскоп на сегодня 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

Китайский гороскоп на сегодня 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

Последние новости

10:24

Чтобы не потерять деньги: эксперты ответили, в какой валюте хранить сбережения

10:22

Гороскоп Таро на июнь 2025: Ракам - любовь, Львам - награда, Девам - деньги

10:10

Под Покровском россияне ведут непрерывные штурмы: раскрыта тактика оккупантов

09:55

Многие украинцы получат льготы на оплату ЖКУ этим летом - детали

09:29

4 знака зодиака, которые к концу мая достигнут ошеломительного успеха

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
09:29

Гороскоп на завтра 21 мая: Девам - приятные новости, Водолеям - деньги

09:27

В соцсетях появились фейковые аккаунты топ-персон Украины – ЦПД

09:25

Не знают даже местные - почему Донбасс раньше был "десятой провинцией Бельгии"Видео

09:16

Взорвалась прямо на сцене: участница Евровидения 2025 попала в опасность

Реклама
09:12

Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

08:33

Надежды на санкции США против РФ стали более призрачными - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

"Лидеры ошеломлены": в FT узнали о реакции ЕС на детали разговора Трампа с Путиным

08:10

Ракетная неудача РФ: деградация или саботаж?мнение

08:02

Группа Ziferblat вернулась в Украину - как встречали на вокзале

07:24

Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

06:43

"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

06:10

Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?мнение

05:41

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

05:00

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Реклама
04:35

Почему нельзя говорить "давайте підемо": как правильно употреблять это выражениеВидео

03:30

Волосы встают дыбом: разоблачен шокирующий эксперимент ученых СССР с шимпанзеВидео

02:13

Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

01:46

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

01:00

Шанс начать с чистого листа: какие знаки ждут большие перемены до конца мая

00:39

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

19 мая, понедельник
23:54

Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 года для пенсии

23:41

После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

22:51

"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

22:20

Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом

22:18

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

22:18

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решенииВидео

22:12

Растения-агрессоры: 8 цветов, которые лучше не сажать возле дома

21:55

От Беларуси до Оскола: ВСУ начали разворачивать новый "Северный фронт"

21:42

Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

21:39

"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

21:37

РФ проигрывает войну: СМИ раскрыли ключевой признак

21:21

Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

20:55

РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

20:51

Что не так со сценой под дождем: тест, где надо найти ошибку за 6 секунд

Реклама
20:34

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:22

Действительно ли в РФ: экс-участник "ВИА Игры" раскрыла, где живет Константин Меладзе

20:15

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

19:43

Гривна стремительно теряет позиции: каким будет курс доллара и евро 20 мая

19:42

"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

19:40

Почему кот отказывается от еды и корма: все сложнее, чем кажется

19:27

ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

19:00

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

18:58

Возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге: водителям стоит знать

18:40

У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять