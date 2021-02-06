Астролог предупредил, как не прийти к бедности

Влад Росс посоветовал в феврале воздержаться от инвестиций / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков и предупредил, что на протяжении месяца стоит отказаться от сделок с ценными бумагами или недвижимостью и от важных покупок и инвестиций.

Все эти операции могут привести человека к бедности, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

Собеседник добавил, что в первой половине месяца будет высокая угроза травм.

Росс посоветовал с 1 по 5 февраля и 9-11 числа быть предельно осторожными во время вождения автомобиля.

"Травмоопасность будет повышена в первой половине месяца, но постепенно будет сходить на нет во второй половине месяца, когда станет заметно меньше несчастных случаев и форс-мажоров…", – отметил астролог.