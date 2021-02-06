Астролог предупредил, как не прийти к бедности

Эксперт раскрыл, что лучше не делать в феврале.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года для всех знаков и предупредил, что на протяжении месяца стоит отказаться от сделок с ценными бумагами или недвижимостью и от важных покупок и инвестиций.
Все эти операции могут привести человека к бедности, поделился эксперт прогнозом с Главредом.
Собеседник добавил, что в первой половине месяца будет высокая угроза травм.
Росс посоветовал с 1 по 5 февраля и 9-11 числа быть предельно осторожными во время вождения автомобиля.
"Травмоопасность будет повышена в первой половине месяца, но постепенно будет сходить на нет во второй половине месяца, когда станет заметно меньше несчастных случаев и форс-мажоров…", – отметил астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что неблагоприятные дни для деятельности, которая связана с деньгами, будут 6-7 и 19-20 февраля. Астролог сообщил, что в это время стоит отказаться от любых финансовых рисков.
- Эксперт посоветовал решать денежные вопросы 12-13 и 28 числа.
Автор: Екатерина Присяжнюк