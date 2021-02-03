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Астролог сказал, когда под запретом денежные риски

3 февраля 2021, 05:28
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Влад Росс назвал неблагоприятные дни для материального риска и посоветовал, когда лучше всего решать денежные вопросы.

Астролог сообщил, что на протяжении четырех дней февраля противопоказан денежный риск – Гороскоп на февраль 2021 года
На протяжении четырех дней февраля противопоказан денежный риск, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 и отметил, что 6, 7, 19 и 20 число – неблагоприятные дни для деятельности, связанной с финансами, нужно отказаться от любых денежных рисков.

Эксперт поделился с Главредом, что материальные вопросы лучше всего решать 12, 13 и 28 февраля.

Собеседник добавил, что в эти дни стоит напомнить о долге, и его могут вернуть.

"Помимо того, …может поступить предложение о совместном творчестве от старых знакомых. Можно будет найти спонсора, инвестора и заручиться его поддержкой", – сказал эксперт.

Влад Росс гороскоп на февраль
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