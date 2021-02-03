Астролог сказал, когда под запретом денежные риски

Влад Росс назвал неблагоприятные дни для материального риска и посоветовал, когда лучше всего решать денежные вопросы.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 и отметил, что 6, 7, 19 и 20 число – неблагоприятные дни для деятельности, связанной с финансами, нужно отказаться от любых денежных рисков.
Эксперт поделился с Главредом, что материальные вопросы лучше всего решать 12, 13 и 28 февраля.
Собеседник добавил, что в эти дни стоит напомнить о долге, и его могут вернуть.
"Помимо того, …может поступить предложение о совместном творчестве от старых знакомых. Можно будет найти спонсора, инвестора и заручиться его поддержкой", – сказал эксперт.
- Ранее Влад Росс предупредил, что 13-14 февраля необходимо с осторожность подходить к важным предложениям, которые связаны с личным обогащением.
- По словам астролога, в это время возможен обман, есть угроза шарлатанства, розыгрыша или "кидалова".
Автор: Екатерина Присяжнюк